Porsche rijdt huis in Eindhoven binnen en bestuurder gaat ervandoor

De schade aan het huis aan de Fagotstraat in Eindhoven is aanzienlijk (foto: Arno van der Linden/SQ Vision). De politie doet onderzoek bij het huis aan de Fagotstraat (foto: Arno van der Linden/SQ Vision). Automobilist rijdt huis in Eindhoven binnen en gaat ervandoor

Een auto is zaterdagochtend rond zes uur een huis aan de Fagotstraat in Eindhoven binnengereden. Volgens een ooggetuige is de bestuurder van de Porsche Cayenne er daarna vandoor gegaan.

Op het moment dat de auto het huis binnenreed, waren daar mensen aanwezig maar zij zijn niet gewond geraakt.

De schade is volgens een woordvoerder van de politie groot. De omgeving is afgezet met lint.

Onderzoek

"De politie is met man en macht op zoek naar de automobilist", laat de ooggetuige weten. Desondanks was de bestuurder om halftien nog altijd spoorloos. De politie weet niet of er naast de bestuurder nog meer mensen in de auto zaten. Agenten onderzoeken wat er precies gebeurd is.

De auto kwam in het huis aan de Fagotstraat in Eindhoven tot stilstand (foto: Arno van der Linden/SQ Vision). vergroot

