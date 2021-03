Man wordt meters meegesleurd op motorkap na uit de hand gelopen ruzie

Wachten op privacy instellingen... De man werd meegenomen terwijl hij op de motorkap lag (foto: Omroep Brabant). Volgende Vorige vergroot 1/2 De man werd meegenomen op de motorkap.

Aan de Rietveldenweg in Den Bosch is vrijdagmiddag een man meegesleurd op de motorkap van een auto. Op videobeelden is te zien hoe de man na een paar meter van de motorkap glijdt en op grond valt. Volgens de politie is de auto daarna hard weggereden. Vermoedelijk gaat het om een uit de hand gelopen ruzie.

Op videobeelden van iemand die alles zag gebeuren, is te zien hoe een groep van ongeveer vijf mannen aan de rand van een parkeerplaats staat. Aan de Rietveldenweg staan meerdere loodsen en bedrijfspanden.

Meegevoerd

Op het filmpje is te zien hoe een man over de motorkap van een zwarte auto gebogen staat. De bestuurder van de wagen geeft vervolgens gas en rijdt een paar meter met de auto rechtdoor. Als de bestuurder een bocht maakt en de autoweg op wil rijden valt de man van de motorkap.

Hij komt op een tussenstuk van de weg terecht. In dat kleine tussenstuk rijden geen auto's. Hij kan daar ook niet zomaar geraakt worden. Na de val van de man stopt de video.

Onduidelijkheid

De politie zegt dat ze nog niet precies weten wat er is gebeurd aan de Rietveldenweg. "De verklaringen lopen nogal uiteen", meldt een woordvoerder van de politie. Wel zegt hij dat het gaat om 'een ruzie die uit de hand is gelopen'.

De man die op de motorkap lag is voor controle naar het ziekenhuis gebracht en is volgens de woordvoerder licht gewond geraakt.

Aanhoudingen

Vrijdagavond werden twee mensen aangehouden in Utrecht. De politie denkt dat ze iets te maken hebben met de ruzie.

