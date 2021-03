Kat overlijdt na keukenbrand in Helmond, reanimatiepoging tevergeefs

Wachten op privacy instellingen... De kat krijgt (vergeefs) zuurstof toegediend (foto: Harrie Grijseels/SQ Vision Mediaprodukties). De reanimatiepoging van de kat in beeld (foto: Harrie Grijseels/SQ Vision Mediaprodukties). Volgende Vorige vergroot 1/3 Een kat heeft een brand in een huis in Helmond niet overleefd. Brandweer, ambulance en een omstander hebben het dier vergeefs proberen te redden.

Een keukenbrand in een huis in Helmond heeft zaterdagmorgen een kat het leven gekost. Aan de brandweer, ambulancepersoneel en een omstander lag het niet. Ze hebben er alles aan gedaan om het dier te redden, maar dat was tevergeefs.

Bij de brandweer werd tegen vijf voor halftwaalf gemeld dat er brand was uitgebroken in een huis aan de Rivierensingel. Er werd met drie wagens uitgerukt. Het vuur was door nog onbekende oorzaak in een keuken ontstaan en leidde tot veel rook. Mogelijk is dat de kat fataal geworden.

De rook komt uit het huis waar de kat zich bevond (foto: Harrie Grijseels/SQ Vision Mediaprodukties).

Brandweerlieden hebben het dier, met hulp van een omstander en een ziekenbroeder, proberen te reanimeren. Ook is zuurstof toegediend, maar het mocht allemaal niet baten. De mensen die in het huis wonen, waar de brand woedde en de kat werd gevonden, waren er niet toen het vuur uitbrak.

