Paasei van bijna een meter hoog en 40 kilo zwaar zoekt een goed doel

Teun en Linda van Dommelen uit Best houden niet van half werk. ‘Bakker met karakter’ staat er op de deur van hun zaak. Maar daar mag je gerust het woord creativiteit aan toevoegen, met in deze dagen de nadruk op 'ei'.

Breadpoint Best, zoals hun winkel heet, staat al dagen helemaal in het teken van Pasen. Klanten kunnen zich vergapen aan allerlei broodsoorten en chocolade artikelen. Er is één creatie die de kroon spant: dat is een ei van, hou je vast, negentig centimeter hoog en liefst veertig kilo zwaar.

MMC was eerste gelukkige

De vaste klanten moet het enorme gevaarte bekend voorkomen. Vorig jaar werd dit ei ook al eens gelegd. Met goede bedoelingen, niet om er wat aan te verdienen. Het ei werd geschonken aan medewerkers van het Máxima Medisch Centrum (MMC) in Veldhoven. Zij hadden het toen enorm druk door de eerste coronagolf.

Het cadeau werd op prijs gesteld, waardoor het patissier-echtpaar ook voor dit jaar met zo’n geste op de proppen wil komen. Een eitje zou je denken, omdat het niet de eerste keer is. Maar er komt toch heel wat bij kijken, zo krijgen de verslaggeefsters van het Omroep Brabant tv-programma Brabants Buske te horen. “Ik heb er een speciale mal voor laten maken in België en er moet heel veel chocola voor getapt worden om het ei gevuld te krijgen”, zo vertelt Teun. Maar ook aan de buitenkant van het ei is veel liefde en zorg besteed.

Aanmelden kan

Voor dit jaar is nog geen bestemming gevonden. “We willen het uiteraard wel weggeven aan een organisatie of instelling, die een steuntje in de rug kan gebruiken. Voor één persoon is het ei veel te groot”, zegt Teun. Mensen of organisaties die denken hiervoor in aanmerking te komen, kunnen zich via de Facebookpagina van Brabants Buske melden.

