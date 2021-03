Het zonnetje schijnt, de lucht is blauw, lentekriebels kom maar gauw!

Wachten op privacy instellingen... Het is lente, tijd voor bloemen in de tuin! Volgende Vorige vergroot 1/2 Het is lente: lekker de tuin in!

Een hoop Tilburgers hadden deze zaterdag de lente in hun bol en dan kan een bezoek aan het tuincentrum niet ontbreken. Want pas als ook de tuin in lentesferen is, is de lente echt begonnen. Al is dat bij de huidige coronamaatregelen wel iets ingewikkelder dan andere jaren.

Even snel wat bloembollen of een zak nieuwe potgrond halen kan niet zomaar, daarvoor moet eerst een afspraak gemaakt worden. Dat gaat er exact aan toe, want ook al ben je maar een paar minuten te vroeg dan nog moet er gewacht worden.

Gelukkig hebben de meeste tuincentra een hoop kleurrijke bloemen buiten uitgestald om tijdens het wachten op het juiste tijdvak alvast wat inspiratie op te doen.

Wat kleur, dat konden de Tilburgse tuinen wel gebruiken. "Alles is dor en kapotgevroren", vertelt een man. "Het ziet er inderdaad heel saai en kaal uit nu", beaamt ook een andere klant. Een kleine twintig minuten later komen de eerste klanten alweer buiten, vaak met een goed gevulde kar.

"Ik kreeg er helemaal zin in door de goede weersverwachting, dus heb ik een afspraak gemaakt", vertelt een vrouw. "Nu snel aan het werk en dan lekker genieten van de tuin en de zon."

