Van der Poel wordt vijfde bij Milaan-Sanremo: 'Ik ben niet ontgoocheld'

Het is Mathieu van der Poel zaterdagmiddag niet gelukt wielermonument Milaan-Sanremo op zijn naam te zetten. Na 298 kilometer bleef de Belg Jasper Stuyven verrassend een elitegroepje voor. Van der Poel kwam in de sprint net tekort voor de overwinning en eindigde als vijfde.

De Belg van Trek-Segafredo demarreerde op minder dan vijf kilometer afstand van de streep. Aan de meet hield hij enkele meters over op een sprintend groepje toprenners. Op de Via Roma in Sanremo werd de Australische sprinter Caleb Ewan tweede en Vlaming Wout van Aert derde.