Hart van Arthur Numan ligt bij PSV, maar zondag juicht hij voor AZ

PSV moet zondag winnen van AZ om de tweede plek in de Eredivisie steviger in handen te krijgen. Bij puntenverlies in Alkmaar kan AZ zelfs op gelijke hoogte komen. Voor oud-PSV’er Arthur Numan is het hoe dan ook een speciaal duel. Numan speelde zes jaar voor PSV en is nu inmiddels al weer acht jaar scout van AZ. “Maar mijn hart ligt bij PSV.”

Als kleine jongen die opgroeide in Beverwijk was alles en iedereen om hem heen Ajax-fan. Maar Arthur Numan ging niet mee in die trend. “Geloof het of niet, maar ik was voor AZ én PSV als kind. Ik had niet zo veel met Ajax. Mijn vader was altijd AZ-fan en daar ben ik veel gaan kijken. Maar ik keek ook heel graag naar PSV.”

Uiteindelijk speelde Numan zes jaar in Eindhoven. En na omwegen belandde hij uiteindelijk in 2013 bij AZ als scout, waar hij nu acht jaar actief is. Toch is het afgelopen jaar lastig geweest voor Numan. Als scout is hij gewend om meermaals per maand op reis te gaan om wedstrijden en spelers te bekijken. Nu bekijkt hij alles thuis op de bank, en dat maakt het er niet leuker op voor Numan.

“Ik weet niet waarom, maar voetbal kijken op televisie vind ik maar weinig aan. Ik moet de sfeer kunnen proeven, de beleving kunnen voelen. Dat mis ik echt. Ik volg ook zeker niet al het voetbal.”

Onderling duel speciaal

Maar een wedstrijd tussen zijn huidige werkgever en PSV blijft toch speciaal voor Numan. De oud-linksback merkt dat men in Alkmaar uitkijkt naar de toppers met Ajax, Feyenoord en PSV. “De afgelopen jaren hebben we het bij AZ ook goed gedaan in de toppers. Onze spelers hebben ook het zelfvertrouwen dat ze van iedereen in Nederland kunnen winnen.”

Hoe anders is dat in Eindhoven, waar men al 15 wedstrijden wacht op een winstpartij in een topwedstrijd. “Dat las ik deze week pas. Echt ongelooflijk. Dat kan toch niet waar zijn? Zo veel topwedstrijden op rij niet winnen is pijnlijk. Ik heb er ook geen verklaring voor. Maar de spelers zullen het er hoe dan ook over hebben gehad deze week. Dat speelt mee, kan niet anders. Ik heb er zelf met volle verbazing naar zitten kijken.”

Wisselvallig

Ondanks dat Numan niet veel voetbal kijkt op televisie, is hij toch aardig op de hoogte van PSV. “Ze zijn naar mijn mening te wisselvallig. Spelen net wedstrijden gelijk, die je eigenlijk net moet winnen om langer mee te kunnen doen om de titel. Ik ben benieuwd of ze volgend seizoen meer gekneed zijn in de speelstijl van Schmidt. Ze beschikken bovenal over heel veel kwaliteit met spelers als Donyell Malen en Mario Götze, dus dat kan komend seizoen zomaar eens wat worden.”

Het feit dat PSV en AZ nu samen strijden om plek 2 in de Eredivisie zegt vooral iets over de Alkmaarders, vindt Numan. “AZ is een kleinere club met een kleiner budget. PSV heeft een groter budget en moet altijd meedoen om de titel, terwijl we bij AZ ons richten op de top vier. Maar ik moet zeggen: we zijn de laatste jaren goed bezig.”

Numan waagt zich niet aan een voorspelling voor de wedstrijd van zondagmiddag, maar is wel eerlijk als hem gevraagd wordt voor wie hij juicht deze zondag. “Mijn hart ligt bij PSV, maar nu juich ik voor mijn werkgever. Dat lijkt me ook logisch.”

