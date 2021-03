The Streamers met Guus Meeuwis en Frank Lammers gaat los: 'Geweldige start'

Het digitale debuutconcert van de band The Streamers met Guus Meeuwis en Frank Lammers wordt goed ontvangen door het publiek dat thuis via de livestream meekijkt. Dat blijkt uit reacties die op sociale media worden geplaatst.

Er is een nacht

Hierdoor is de muzikale inbreng van Guus Meeuwis klein. Met Kraantje Pappie zong hij de hit Er is een nacht en later een coronaversie van Daar in dat kleine café aan de haven. Frank Lammers praatte de boel met een vleugje humor aan elkaar.