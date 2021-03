19-jarige bestuurder doet bijna alles fout en is rijbewijs kwijt

Op de Hustenweg mag je maar 80. vergroot

Een 19-jarige bestuurder die nog maar net zijn rijbewijs had, is dat alweer kwijt. Hij werd zaterdagmiddag betrapt toen hij in Den Bosch bijna alles fout deed, wat mogelijk was.

Malini Witlox Geschreven door

Hij had een smartphone vast, maakte onder een viaduct onnodig veel geluid, haalde in over een doorgetrokken streep en reed buiten de bebouwde kom veel te hard, zegt de politie.

Op de Hustenweg reed hij na correctie 130 kilometer per uur, terwijl je daar maar 80 mag rijden.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.