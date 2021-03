Coronanieuws: 'Openen terrassen met Pasen is een brug te ver'

Een terras in Breda in coronatijd. vergroot

Ook deze zondag houden we je via dit liveblog op de hoogte van de belangrijkste nieuwsfeiten over het coronavirus in Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten:

Het is niet waarschijnlijk dat het kabinet komende week veel coronamaatregelen gaat versoepelen, zeggen ingewijden.

09.25 - EU-top verplaatst naar online vanwege toename coronagevallen

Europese regeringsleiders zullen donderdag en vrijdag niet bijeenkomen in Brussel, zoals eerder was gepland. Ze spreken elkaar in plaats daarvan online, via een videoverbinding. Vanwege het sterk stijgende aantal coronabesmettingen in veel EU-landen heeft voorzitter Charles Michel van de Europese Raad besloten de fysieke vergadering te schrappen.

07.57 - OMT-lid De Jong: nog geen ruimte om verder te versoepelen

Menno de Jong, viroloog van het Amsterdam UMC en lid van het Outbreak Management Team (OMT), ziet nog geen ruimte om de coronamaatregelen verder te versoepelen, nu het aantal besmettingen weer toeneemt. Tegen AT5 zei hij dat het openen van terrassen met Pasen een brug te ver is en dat ook de avondklok moet worden aangehouden.

03.30 - 'Grote versoepelingen na Catshuisberaad niet waarschijnlijk'

Het is niet waarschijnlijk dat het kabinet komende week veel coronamaatregelen gaat versoepelen, zeggen ingewijden. De betrokken ministers overleggen zondag hierover in het Catshuis. Tijdens de vorige persconferentie zei minister Hugo de Jonge dat er eind maart wellicht weer meer zou kunnen - zoals het heropenen van de terrassen en meer ruimte voor de detailhandel - mits de coronacijfers dit toelaten. Maar het aantal coronabesmettingen loopt juist flink op.

Minister Hugo de Jonge arriveert bij het Catshuis voor het overleg over de bestrijding van het coronavirus (foto: ANP 2021/Phil Nijhuis). vergroot

23.16 - Bijna zestig mensen aangehouden bij protest Museumplein in Amsterdam

Bij een verboden demonstratie tegen de coronamaatregelen op het Museumplein in Amsterdam zijn zaterdag 58 mensen aangehouden. Dat meldden de gemeente en de politie. Op het plein verzamelden zich zaterdagmiddag zo'n duizend mensen om te protesteren. Aangezien het protest niet was aangemeld bij de gemeente, was het verboden en werd de demonstratie beëindigd. Daarbij werden waterkanonnen ingezet.

