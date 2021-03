PSV verprutst kansen en verliest in topper van AZ

Mario Götze (foto: ANP). vergroot

Een kansen missend PSV heeft slechte zaken gedaan met de 2-0 nederlaag op bezoek bij directe concurrent AZ. De Eindhovenaren hadden veelal de bal en de meeste kansen, maar faalden in de afronding. PSV staat nog altijd tweede, maar ziet AZ op evenveel punten nu naast zich op plek twee in de Eredivisie. Waar ging het mis voor de Eindhovenaren?

1. Te veel kansen nodig

PSV scoort normaal gezien dit seizoen elk duel, maar in Alkmaar was dat voor het eerst niet het geval. Het valt al vaker op dat de Eindhovenaren wel heel moeizaam tot scoren komen, maar ook zondagmiddag in AZ faalde PSV meermaals in de afronding.

Trainers en spelers maken zich vaak alleen pas zorgen als er geen kansen meer worden gecreëerd, maar bij PSV zal men toch eens kritisch moeten gaan kijken hoe het toch telkens kan dat zoveel kansen om zeep worden geholpen.

Na een slechte start met een vroege goal van de thuisploeg, herpakte PSV zich goed en legde het aardig tot goed voetbal op de mat. En uiteindelijk werden er ook kansen gecreëerd door de ploeg van Schmidt, maar onder meer Götze, Gakpo en Malen faalden in de afronding.

Juist tegen een AZ dat deze jaargang pas één keer de nul hield, mag van PSV verwacht worden dat ze beter omgaan met de kansen. Ook tegen Feyenoord en Ajax kon PSV maar moeilijk het net vinden en dat breekt de ploeg van Schmidt nu op.

2. Defensief kwetsbaar

Waar PSV enerzijds zelf de kansen niet afmaakt, verdwijnen de kansen van de tegenpartij wel ogenschijnlijk makkelijk achter doelman Yvon Mvogo. En dat is eigenlijk heel het seizoen al zo. PSV gaf tegen AZ niet veel weg, maar de kansen die de thuisploeg kreeg, leverden allemaal gevaar en -in de meeste gevallen- zelfs doelpunten op.

En dat komt doordat PSV in die momenten weinig druk op de bal kan uitoefenen. Dat was bij beide doelpunten van AZ zichtbaar. Karlsson en Koopmeiners konden allebei vrij uithalen, zonder dat er ook maar een PSV'er echt dicht in de buurt bij was.

Mede daardoor wist PSV dus ook deze topper weer niet te winnen en staat de teller van niet-gewonnen nationale toppers inmiddels op 16(!). PSV mist een 'over-mijn-lijk mentaliteit' en oogt, zeker in de tweede helft, onmachtig. Schmidt zal in de zomer iets moeten doen, want tijdens zijn eerste jaar in Eindhoven is het hem dus niet gelukt om een topper te winnen.

3. Irritatie

Een vroege achterstand, de kansen die niet werden afgemaakt en een afgekeurde goal. Het was voor PSV geen gemakkelijke eerste helft, mentaal gezien in ieder geval. En dat leidde tot irritaties. Op de scheids, op de tegenstander en op elkaar.

Sommige PSV'ers konden hun frustraties gedurende de eerste helft niet allemaal meer even goed in bedwang houden. Aanvoerder Dumfries riep meerdere keren naar onder meer Zahavi, Götze en Gakpo. En daar zat vaak geen woord Spaans bij. De aanvoerder van PSV was niet tevreden met de positionering van de aanvallers van PSV, die zeker in het eerste bedrijf vaak in de bal kwamen in plaats van dat er diepte werd gezocht.

In de tweede helft leek de irritatie de boventoon te voeren, want PSV kwam helemaal niet meer aan voetballen toe en kwam niet meer in aanmerking om er nog een spannende slotfase van te maken.

