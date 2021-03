Knegsel is trots op Volt-voorman Laurens Dassen: 'Hij is geschikt'

"We zaten samen als kleine jongetjes bij voetbalclub de Knegselse Boys en ook bij het jeugdorkest van het dorp", vertelt jeugdvriend Jeroen Heezemans vol trots. Zijn vriendje van vroeger, Laurens Dassen, kwam deze week als lijstrekker van Volt met drie zetels in de Tweede Kamer.

"We hebben bij elkaar op de Meester Gijbels basisschool gezeten en later op de middelbare school. Ik fietste elke dag samen met Laurens naar school", zegt Jeroen. Laurens woont ondertussen al jaren in Amsterdam, maar is het dorp waar hij is opgegroeid zeker niet vergeten. Jeroen heeft nog steeds contact met de lijstrekker van Volt en heeft hem voor de verkiezingen nog succes gewenst met een appje. "Er zitten maar 150 mensen in de Tweede Kamer, dus het is heel bijzonder dat je iemand kent die het zo goed doet in de landelijke politiek. Ik denk ook dat heel veel mensen voor de verkiezingen nog nooit van Knegsel hadden gehoord en dat ze allemaal zijn gaan googelen naar ons dorp", zegt Jeroen lachend.