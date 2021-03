Coronanieuws: 972 nieuwe coronagevallen, voetbalsters PSV in quarantaine

De PSV-voetbalsters (foto: PSV/Twitter). vergroot

Ook deze maandag houden we je via dit liveblog op de hoogte van de belangrijkste nieuwsfeiten over corona in Brabant en daarbuiten.

Redactie

De hoofdpunten:

972 nieuwe coronabesmettingen in Brabant, 6340 in heel Nederland.

325 coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen.

Voetbalsters PSV uit voorzorg in quarantaine.

16.35 - Ernst Kuipers: versoepelen is vragen om problemen

Ziekenhuizen hebben het heel druk en krijgen het de komende maand alleen nog maar drukker. Versoepelen is daarom riskant, aldus Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg.

"De ruimte om te versoepelen is heel beperkt. Het aantal besmettingen en het aantal patiënten zijn hoog. Hoger dan op de momenten afgelopen jaar waarop we besloten de maatregelen aan te scherpen. En we stijgen. Als je dat bij elkaar zet, is het vragen om problemen om te versoepelen", zegt Kuipers.

15.55 - Voetbalsters PSV in quarantaine

Alle voetbalsters van PSV en hun begeleiders zijn uit voorzorg in quarantaine gegaan nadat drie speelsters positief hadden getest op het coronavirus. De PSV-vrouwen blijven vijf dagen thuis. Vrijdag bekijkt de medische staf de situatie opnieuw.

15.50 - Burgemeesters missen vaccinaties in discussie versoepelingen

Niet alleen het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames, maar ook de hoeveelheid vaccinaties moet meetellen in het wel of niet verlengen van coronamaatregelen. Dat vinden burgemeesters in het Veiligheidsberaad, het overleg van de 25 voorzitters van de veiligheidsregio's.

"Niet alleen de besmettingen, maar ook de vaccinatiegraad neemt toe. Dat laatste cijfer is juist heel positief", zegt voorzitter Hubert Bruls van het beraad en tevens burgemeester van Nijmegen voorafgaand aan de vergadering.

15.35 - 972 nieuwe coronabesmettingen in Brabant

Het RIVM meldt maandag 972 nieuwe coronabesmettingen in Brabant. Zondag waren dat er nog 1146. In heel Nederland zijn 6340 nieuwe coronabesmettingen gemeld, dat zijn er 662 minder dan een dag eerder. Het aantal sterfgevallen door corona steeg het afgelopen etmaal met 15, evenveel als zondag.

15.12 - 58.040 avondklokboetes

De politie deelde sinds de invoering van de avondklok in totaal 58.040 boetes uit aan mensen die tussen negen uur en halfvijf op straat waren. "Het aantal bekeuringen dat we uitdelen per week is vrij constant", zegt een woordvoerder van de politie. "Elke week ligt het aantal tussen de 5000 en 6000. Het gaat om landelijke cijfers.

15.00 - Kabinet zet streep door meivakantie in buitenland

Er komt waarschijnlijk geen groen licht voor buitenlandse plezierreizen tijdens de meivakantie. Dat zal het kabinet volgens Haagse bronnen dinsdag besluiten, meldt De Telegraaf.

Het huidige negatieve reisadvies voor de hele wereld loopt tot half april. Dat wordt sowieso met twee weken verlengd, bezweren betrokkenen. Tot nu toe reikten reisadviezen van het kabinet echter altijd over de vakanties heen. De meivakanties lopen tot en met 9 mei.

14.30 - Forse stijging van het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen

Het aantal corona patiënten in de Nederlandse ziekenhuizen loopt hard op. Ziekenhuizen behandelen momenteel 2193 mensen vanwege COVID-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat is het hoogste aantal sinds 3 februari.

In het afgelopen etmaal steeg het totale aantal opgenomen coronapatiënten met 120, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Dat is de grootste toename in een dag sinds 4 januari.

13.16 - DNB: herstel economie treedt later op door aanhoudende lockdown

Door de aanhoudende coronalockdown en de 'hobbelige' vaccinatiecampagne treedt het economisch herstel van Nederland later op. De Nederlandsche Bank (DNB) heeft zijn groeiraming voor dit jaar daarom verlaagd. Centralebankhoofd Klaas Knot vertrouwt er wel op dat er later alsnog krachtig herstel zal plaatsvinden en benadrukt daarnaast dat de economische impact van de coronacrisis tot nu toe eigenlijk is meegevallen.

13.14 - 'Flinke schuldenberg door corona moet wel worden afgebouwd'

De coronacrisis en de vele steunpakketten hebben Nederland met een flinke schuldenberg opgezadeld, en die zal na de crisis wel weer moeten worden afgebouwd. De Nederlandsche Bank (DNB) waarschuwt daarom dat het nieuwe kabinet moet voorkomen dat de overheidsfinanciën "structureel uit het lood slaan" en het moet zorgen dat de staatsschuld afgezet tegen de omvang van de economie niet verder oploopt.

12.25 - De Jonge: advies aan kabinet om te testen na besmetting Keijzer

Het advies aan de leden van het demissionaire kabinet is om zich te laten testen op corona, nu bij staatssecretaris Mona Keijzer een besmetting is vastgesteld. De regeringsploeg hoeft niet in quarantaine, zei minister Hugo de Jonge maandag. Keijzer was vrijdag bij de wekelijkse ministerraad, maandag liet ze weten positief te hebben getest.

12.00 - Belgische voetballer krijgt maand cel na lockdownfeestje

De Belgische voetballer Tuur Dierckx is veroordeeld tot een maand cel wegens het organiseren van een 'lockdownfeestje' in zijn appartement. Tevens moet de aanvaller van Westerlo, uitkomend op het tweede niveau, een boete van 800 euro betalen. Zijn veertien gasten, onder wie vier profvoetballers die ook op het tweede niveau spelen, kregen boetes tussen de 400 en 600 euro opgelegd.

11.05 - Brabantse ziekenhuiscijfers

In de Brabantse ziekenhuizen waren maandagochtend 325 coronapatiënten opgenomen, zestien meer dan zondag. Dit maakte het ROAZ maandagochtend bekend. De voorbije 24 uur zijn 26 nieuwe coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen opgenomen. Daar staat tegenover dat tien coronapatiënten uit het ziekenhuis ontslagen zijn. Een coronapatiënt werd het voorbije etmaal overgeplaatst en vijf coronapatiënten overleden de afgelopen 24 uur.

10.04 - Staatssecretaris positief getest op coronavirus

Staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken is positief getest op corona. "Geen zorgen, ik voel me goed", laat ze maandag op Twitter weten. "Uiteraard zit ik in thuisisolatie en doe ik dus de komende tijd mijn werk via de digitale weg", aldus Keijzer.

09.53 - Bijna 6000 coronaboetes afgelopen week

De politie heeft vorige week 5906 boetes vanwege het overtreden van de avondklok uitgeschreven, ongeveer hetzelfde als de week ervoor. Verder werden 49 illegale feesten beëindigd, vier minder dan de week ervoor. Het aantal boetes voor het overtreden van het verbod op groepsvorming is gestegen. Twee weken geleden waren dat er 95, vorige week 159. Er werden 228 waarschuwingen uitgedeeld aan mensen die de coronamaatregelen negeerden.

09.07 - Kwart rokers is meer gaan roken door coronacrisis

Bijna een kwart van de rokers is door de coronacrisis meer gaan roken. Tijdens de eerste golf deden ze dat vooral uit verveling, maar nu speelt stress een belangrijke rol, blijkt uit onderzoek van het Trimbos-instituut. Volgens de onderzoekers heeft ruim de helft van de rokers last van stress. Toch lukt het een kleine groep (16 procent) om minder te gaan roken.

08.30 - Coronavaccin AstraZeneca voor 79 procent effectief in studie VS

Het coronavaccin van AstraZeneca is volgens een studie in de Verenigde Staten voor 79 procent effectief. De farmaceut publiceerde maandag de eerste resultaten van het onderzoek waar zo'n 30.000 vrijwilligers aan meededen. Het middel was volgens die gegevens honderd procent effectief bij het voorkomen van ziekenhuisopnames en sterfgevallen.

06.00 - Oefensite voor kinderen die in coronatijd verkeersexamen doen

Veilig Verkeer Nederland (VVN) heeft speciaal voor alle kinderen van groep 7 en hun ouders een oefensite samengesteld om het verkeersexamen in coronatijd thuis voor te bereiden. Dit kan met oefenexamens en een examenquiz. Het VVN Theoretisch Verkeersexamen is op 29, 30 en 31 maart. Er zijn drie oefenexamens beschikbaar. Ook kunnen de kinderen met hun ouders samen een verkeersexamen-quiz doen.

00.01 - Huizenprijzen stijgen het sterkst in bijna twintig jaar

De huizenprijzen in Nederland zijn in februari het sterkst gestegen in bijna twintig jaar. Volgens nieuwe cijfers van het CBS en het Kadaster waren koophuizen in doorsnee 10,4 procent duurder dan een jaar eerder. Van een coronadip lijkt op de woningmarkt absoluut geen sprake, geeft CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen aan. Sterker nog, hij denkt dat de coronapandemie de huizenprijzen mogelijk zelfs een extra zetje heeft gegeven. Omdat veel mensen vorig jaar bijvoorbeeld niet op vakantie konden is er veel meer gespaard dan in andere jaren. Dat geld wordt nu hiervoor gebruikt.

00.01 - Veel zelfstandigen maakten minder uren in crisisjaar 2020

Een steeds grotere groep zelfstandige ondernemers zit verlegen om werk. Het aantal fulltime werkende zelfstandigen neemt af en tegelijk zegt een groeiende groep meer uren te willen maken. Deze ontwikkeling is aan de gang sinds de eerste lockdown in het voorjaar van 2020, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

