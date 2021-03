Coronanieuws: huizenprijzen stijgen verder, coronacrisis geeft extra zetje

Archieffoto: ANP vergroot

Ook deze maandag houden we je via dit liveblog op de hoogte van de belangrijkste nieuwsfeiten over corona in Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten:

De huizenprijzen in Nederland zijn in februari het sterkst gestegen in bijna twintig jaar, coronacrisis speelt hierbij een rol.

06.00 - Oefensite voor kinderen die in coronatijd verkeersexamen doen

Veilig Verkeer Nederland (VVN) heeft speciaal voor alle kinderen van groep 7 en hun ouders een oefensite samengesteld om het verkeersexamen in coronatijd thuis voor te bereiden. Dit kan met oefenexamens en een examenquiz. Het VVN Theoretisch Verkeersexamen is op 29, 30 en 31 maart. Er zijn drie oefenexamens beschikbaar. Ook kunnen de kinderen met hun ouders samen een verkeersexamen-quiz doen.

00.01 - Huizenprijzen stijgen het sterkst in bijna twintig jaar

De huizenprijzen in Nederland zijn in februari het sterkst gestegen in bijna twintig jaar. Volgens nieuwe cijfers van het CBS en het Kadaster waren koophuizen in doorsnee 10,4 procent duurder dan een jaar eerder. Van een coronadip lijkt op de woningmarkt absoluut geen sprake, geeft CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen aan. Sterker nog, hij denkt dat de coronapandemie de huizenprijzen mogelijk zelfs een extra zetje heeft gegeven. Omdat veel mensen vorig jaar bijvoorbeeld niet op vakantie konden is er veel meer gespaard dan in andere jaren. Dat geld wordt nu hiervoor gebruikt.

00.01 - Veel zelfstandigen maakten minder uren in crisisjaar 2020

Een steeds grotere groep zelfstandige ondernemers zit verlegen om werk. Het aantal fulltime werkende zelfstandigen neemt af en tegelijk zegt een groeiende groep meer uren te willen maken. Deze ontwikkeling is aan de gang sinds de eerste lockdown in het voorjaar van 2020, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

