'De tweede plaats behouden, zal nog heel moeilijk worden voor PSV'

Weer geen topwedstrijd gewonnen, de landstitel nog verder uit het zicht zien verdwijnen en je concurrent om de tweede plaats op gelijke hoogte zien komen op de ranglijst. Het was een dramatisch weekend voor de voetballers van PSV. Clubicoon René van de Kerkhof maakt zich zorgen.

"Ik vond de wedstrijd van PSV tegen AZ matig tot slecht", vertelt de ex-international in het radioprogramma Wakker! op Omroep Brabant. "AZ was effectief. De thuisploeg schoot in de eerste helft maar een keer op doel, maar het was wel raak. PSV kreeg drie of vier kansen, maar maakte er geen. In de tweede helft was PSV dramatisch. De strijd om de landstitel is nu over en het behouden van de tweede plaats zal nog heel moeilijk worden, denk ik."

Finesse

Volgens broer Willy van de Kerkhof is het verlies te wijten aan de finesse van de spelers. "Als je ziet hoe we die eerste goal tegen kregen... Dat Denzel Dumfries Jesper Karlsson gewoon in het zestienmetergebied liet komen zonder hem aan te vallen... Hij was de zwakste schakel in het eerste kwartier, Dumfries."

Volgens de middenvelder van weleer was het een heel andere wedstrijd geworden als PSV de tegenstander langer op 0-0 had kunnen houden. "Maar als je zelf kansen krijgt, moet je die ook benutten. Dat is het manco van PSV, de laatste weken. We scoren veel te weinig, ondanks heel veel kansen."

'Maar ik ben geen trainer...'

"Ik vind het zo jammer", verzucht René. "PSV heeft een goed elftal, maar er ontbreekt zelfvertrouwen in de voorhoede. En als je zondag die Schmidt ook weer zag... Hij wisselde Cody Gakpo voor Yorbe Vertessen. Ik had Noni Madueke gebracht in plaats van Vertessen! Als je goed presteert op de training, wil dat namelijk nog niet zeggen dat je ook goed presteert tijdens wedstrijden. Maar goed, het is zijn pakkie-an. Ik ben geen trainer."

Toch heeft Willy er nog alle vertrouwen in dat PSV de tweede plaats - die goed is voor een plekje in de voorronde van de lucratieve Champions League - veiligstelt. "We spelen goed", meent hij. "Mijn vrouw begint te lachen als ik dit zeg, haha. Zij schudt nu haar hoofd. Maar PSV heeft niet zo'n moeilijk programma meer. Alhoewel, de laatste uitwedstrijd tegen FC Utrecht zou heel cruciaal kunnen zijn. Maar ik weet zeker dat wij gewoon tweede worden."

