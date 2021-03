Deze vijf huizen kan je nog wel kopen onder 200.000 euro

Ravelstraat in Bergen op Zoom (foto: Google Maps). vergroot

De huizenprijzen stijgen behoorlijk. In Steenbergen, Bergen op Zoom en Roosendaal zijn de huizen het goedkoopst van heel Brabant. Wie zoekt naar een huis onder de 200.000 euro, heeft in die hoek van Brabant de grootste kans op succes.

De huizenprijzen in West-Brabant zorgen voor toeloop uit andere regio's. Potentiële kopers komen uit Midden-Brabant, waar de prijzen hoger liggen, maar ook uit Zuid-Holland. Bas Verbaten, makelaar en taxateur bij In De Roos Makelaardij in Roosendaal, ontvangt mensen voor bezichtigingen uit Rotterdam, Den Haag en Delft.

Hieronder vind je een kleine greep uit de huizen die in Brabant nog wél te koop staan voor minder dan 200.000 euro. De kans dat ze uiteindelijk voor meer over de toonbank gaan is overigens groot. Verbaten: “Vijf tot tien procent overbieden is vrij standaard.”

Molenstraat in Fijnaart

Een dijkwoning met een tuin én vrij uitzicht. Dit huis valt meer mensen op, de makelaar kan de belangstelling niet aan.

Molenstraat Fijnaart (foto: Google Maps). vergroot

Ravelstraat in Bergen op Zoom

Pas een paar dagen staat dit huis te koop. Belangstellenden moeten vast met één ding rekening houden: de vaatwasser in de keuken werkt niet.

Ravelstraat in Bergen op Zoom (foto: Google Maps). vergroot

Looiersveld in Rijen

Dit huis is niet duur maar ook klein, net iets groter dan vijftig vierkante meter . Het heeft één slaapkamer en een balkon.

Looiersveld in Rijen (foto: Google Maps). vergroot

Michiel de Ruijterstraat in Bergen op Zoom

De keuken is de laatste investering geweest in dit huis. Twee slaapkamers en een aardige opknapper, maar je zit met de auto zo op de A58.

Michiel de Ruyterstraat 1 in Bergen op Zoom (foto: Google Maps). vergroot

Jan van der Spekstraat in Helmond

Dit rijtjeshuis bruine tegeltjes in de badkamer en een groene deur naar de slaapkamer wordt verkocht door een woningbouwvereniging. Die doet een poging de stijgende prijzen te beïnvloeden. In dit huis moet je zelf gaan wonen als je het koopt, om speculatie te voorkomen.

Jan van der Spekstraat in Helmond (foto: Google Maps). vergroot

