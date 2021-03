Porsche-huis berucht in de buurt: 'Drank en drugs waar kinderen bij zijn'

In de tuin waar de Porsche binnenreed is het nog steeds een ravage. vergroot

De bewoonster van het huis in Eindhoven waar dit weekend een Porsche binnenreed, zou al eerder voor onrust in de wijk gezorgd hebben. Dat vertellen buurtbewoners aan Omroep Brabant. De bestuurder van de Porsche zou haar vriend zijn. Hij was boos omdat de vrouw die avond andere mannen op bezoek had.'

Buurtbewoners, die graag anoniem willen blijven, zijn maandagochtend nog steeds overstuur van wat er is gebeurd in hun wijk. Ze vertellen dat ze zaterdagochtend alles hebben zien gebeuren. "Er was eerst ruzie ontstaan tussen haar vriend en een man die bij haar op bezoek was. Dat escaleerde en toen ontstond er een vechtpartij. Er waren flinke klappen gevallen."

Volgens buurtbewoners ging de man weg om de Porsche te halen. "Eerst kwam het geluid van een harde wervelwind. Toen ik naar buiten keek, wist ik niet wat ik zag." De buurtbewoner zag dat de Porsche eerst een paar keer met veel gas tegen het hek aanreed voordat hij het huis binnenreed. "Ineens was die auto verdwenen, was die het huis binnengeschoten, ongelooflijk."

"Het is een levensgevaarlijke situatie, want alles gebeurt waar haar kinderen bij zijn."

Toch is de onrust bij het huis niet iets nieuws, vertellen de buurtbewoners. "Een tijd geleden sprong de man van de Porsche over de schutting en begon hij vol tegen de pui aan te schoppen. Later kwam hij weer terug met een scooter. Toen heeft hij ook een buurtbewoner op zijn gezicht geslagen." Volgens de buurt is er continue onrust rondom het huis. "Feesten, zuipen en snuiven. Het escaleert dagelijks. Het is een levensgevaarlijke situatie, want alles gebeurt waar haar kinderen bij zijn."

De buurtbewoners zijn bezorgd om die kinderen. Die waren zaterdagochtend samen met twee logees in het huis, toen het incident gebeurde. "De kinderen zijn er altijd bij. Elk feestje, met drank en drugsgebruik."

"We hebben het vermoeden dat hij dit niet zomaar laat zitten."

De meeste buurtbewoners willen niet dat de vrouw in het huis blijft wonen. "Een keer wat overlast is prima, maar niet elke week. Hij spoort niet en het was gewoon een poging tot doodslag. Maar zij zorgt ook voor onrust omdat ze elkaar steeds aantrekken en weer afstoten."

De buurt hoopt dat er maatregelen genomen worden. Sommige bewoners hebben contact opgenomen met de verhuurorganisatie om te vragen of de vrouw terugkeert naar de woning. "Het is een krankzinnige situatie, maar ze mag er blijven wonen omdat ze het huis huurt", vertelt een bewoner.

De buurtbewoners zijn bang dat er weer een incident komt als de man vrijkomt. "We hebben het vermoeden dat hij dit niet zomaar laat zitten. Als hij vrij zou komen dan vrezen we echt dat het weer helemaal gaat escaleren."

