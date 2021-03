Drugs gevonden in huis waar Porsche-bestuurder werd aangehouden

In het huis waar zondag de Porsche-bestuurder werd aangehouden die ergens anders binnenreed, werd ook drugs gevonden. De 55-jarige bewoner van het huis in Eindhoven is daarom aangehouden.

Arrestatieteam

Zondagavond werd de man opgepakt in een huis in Eindhoven. Het arrestatieteam viel er 's avonds laat binnen. Waar dat precies was, is onduidelijk. De politie vond na doorzoekingen ook verschillende drugs in het huis. Daarom is de 55-jarige bewoner nu ook aangehouden. Het is onduidelijk of de Porsche-bestuurder zelf ook in het huis woonde, of zich daar alleen had verscholen.