Ferry Bouman is (bijna) terug, film met Frank Lammers 14 mei op Netflix

Goed nieuws voor de fans van Frank Lammers' alter ego Ferry Bouman: de film over de vroege jaren van de knuffelcrimineel is vanaf 14 mei te zien op Netflix. Ook is er door Netflix een nieuwe teaser gedeeld.

In het voorproefje zien we actrice Monic Hendrickx als Ferry's zus Claudia en Huub Stapel speelt de rol van Ralph Brink, een crimineel en Ferry's mentor. De film Ferry is een spin-off van de tv-serie Undercover. In het eerste seizoen van die serie zagen we Ferry veel, maar in het tweede seizoen kwam hij amper in beeld, tot teleurstelling van de fans. Dat wordt met de film ruimschoots goedgemaakt.

De film vertelt wat er vóór de serie Undercover is gebeurd. Het verhaal begint in 2006 in Amsterdam. Een meedogenloze Ferry Bouman werkt voor hasjbaron Ralph Brink. Op een dag wordt de bende overvallen en raakt de zoon van Brink levensgevaarlijk gewond.

Wanneer de sporen naar een groepje kampers in Brabant wijzen, wordt Ferry op pad gestuurd om de daders te vinden. Na jarenlange afwezigheid keert Ferry terug naar zijn geboortestreek die hij lang geleden ontvluchtte.

