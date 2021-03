Slap geouwehoer levert vier Tilburgse jongens veel luisteraars op

Wachten op privacy instellingen... Lucas, Luuk, Jonas en Jesse van het Tussenuurtje (foto: Tom van den Oetelaar). Volgende Vorige vergroot 1/2 Succesvol met slap geouwehoer: Lucas, Jonas, Luuk en Jesse scoren met hun podcast Tussenuurtje

Vier jongens die slap ouwehoeren over wat ze bezighoudt, wie luistert daar nou naar? Nou, heel veel jongeren dus. Lucas, Jonas, Luuk en Jesse uit Tilburg waren met Tussenuurtje in no-time nummer één in de trending lijst voor podcasts op Spotify. En dat succes heeft veel veranderd.

Op vrijdagmiddag zitten Jonas Brock, Lucas Verstappen, Luuk Zijlmans en Jesse Miltenburg in het tuinhuisje van Lucas’ ouders in Tilburg. In het midden staat een zwarte koffer. Daarin zitten vier microfoons, koptelefoons en een mengtafel. Een heel verschil met het telefoontje waarmee de jongens eerder hun Tussenuurtje opnamen. Maar sinds ze werden opgemerkt door mediabedrijf De Stroom, worden de zaken professioneler aangepakt.

Voorzichtig zetten de jongens de kostbare microfoons op tafel, leggen de koptelefoons klaar en sluiten alles aan op de mengtafel. Jesse telt af: 3, 2, 1…., Luuk drukt op de knop en de tune start. Vanaf dat moment is alles als vanouds en wordt er volop gelachen, stoer gedaan en is meligheid troef.

"Wanneer werden jullie ontgroend?"

Het thema deze aflevering is verliefdheid en luisteraars kunnen vragen stellen. Wanneer werden jullie ontgroend (eerste keer tongzoenen, red), wil iemand weten? Luuk: “Het was op mijn verjaardag, ik werd 16.” Jonas: “Ook 16.” Lucas: “15”. “14”, antwoordt Jesse. “Tuurlijk: alfamannetje”, lacht de rest. “Dan moet ik even zeggen: ik was 11”, roept Jonas.

Jongeren die zélf vertellen over de dingen die zij meemaken, dat is volgens Ivo Duijsings van De Stroom het geheim van het succes. Ze praten over verliefdheid, populariteit, schaamte, maar ook de verkiezingen. Maar toch: er zijn zó veel jongeren die dat doen. Waarom hebben juist zij succes? “Ze zijn enthousiast, slim, ze hebben humor. En ze zijn niet bang om met elkaar in discussie te gaan. Soms gaat het hard tegen hard. Het is alles behalve oppervlakkig.”

“Je hoort dat we echt vier vrienden zijn."

“Als je laat zien wie je echt bent, is het leuker om naar te luisteren”, reageert Lucas. Jesse: “Je hoort dat we echt vier vrienden zijn. Dat we het met elkaar leuk hebben. Daarom hebben de mensen thuis het gevoel dat we bij ze aan tafel zitten.”

Nog een vraag van een luisteraar: Wat was het historische moment waar je bij had willen zijn? De jongens zitten op het Odulphus Lyceum in hun examenjaar, ze hebben die dag net hun eindexamen geschiedenis achter de rug. “De Kristallnacht”, antwoordt Jesse. Het wordt weggehoond door zijn vrienden. “Weet je waar ik oprecht bij had willen zijn?” reageert hij. “De val van de Berlijnse muur. Lucas: “Ik dacht al dat je dat ging zeggen." “Dat lijkt me zo’n mooi moment. Iedereen was euforisch toen.”

Luuk kiest voor een heel ander type moment: de WK-wedstrijd waarop Nederland met 5-1 van Spanje wint. Lucas had wel bij Live Aid willen zijn, in 1985 en Jonas kiest voor de Byzantijnse oorlog. “En ik had graag Dzjenghis Khan willen ontmoeten.”

“Ze zijn de One Direction onder de podcasts.”

Als je ze een tijdje observeert, kom je tot een natuurlijke rolverdeling. Jesse is de bandleider, Jonas met zijn tegendraadse opmerkingen het rebelse type, Lucas de grappenmaker en Luuk de ideale schoonzoon. Ivo Duijsings: “Ze zijn de One Direction onder de podcasts."

Nu het Tussenuurtje professioneler is geworden, zijn de ambities van de jongens ook bijgesteld. Een uitnodiging van Eva Jinek voor haar talkshow, daar dromen ze van. En de Radioring voor podcasts. “Dat proberen we binnen nu en een jaar te halen”, zegt Jonas vastberaden. “En dat is absoluut realistisch”, reageert Lucas. “Toen we pas begonnen, hadden we ook nooit gedroomd van zoiets”, wijst Jesse naar alle professionele apparatuur. “Dus dan mogen we nu ook groot dromen, toch?”

De opname van het Tussenuurtje bij het tuinhuisje van Lucas' ouders (foto: Jan Burgmans). vergroot

