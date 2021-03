Ondernemer wil mestverwerker bouwen, ook al vernietigde rechter vergunning

Het terrein van Jennissen aan de Loosbroekseweg in Nistelrode. vergroot

De kou is in Nistelrode nog niet uit de lucht. De rechtbank in Den Bosch vernietigde vrijdag de vergunning voor een mestvergister aan de Loosbroekseweg. Ondernemer Toon Jennissen denkt met zijn oude vergunning 'nog wel uit de voeten' te kunnen. Maar omwonenden vinden de plek totaal ongeschikt om biogas te maken uit mest.

Peter Pim Windhorst

De Bossche rechtbank vernietigde vrijdag de vergunning die Ton Jennissen van de provincie had gekregen voor een mestvergistingsinstallatie. Jennissen wil uit mest biogas maken en dat verkopen aan het aardgasnet. De rijksoverheid wil de komende tien jaar zo'n zestig miljoen in de vergister investeren, omdat biogas een milieuvriendelijk alternatief is voor aardgas.

Fout berekend

Volgens de rechtbank klopten de berekeningen van de provincie over de stank van de vergister niet. Ook vindt de rechtbank dat de provincie de vergunning op een verkeerde manier heeft aangepakt. "Wij zijn erg tevreden. De rechtbank heeft geluisterd," zegt Robert Jan van den Vijver, één van de omwonenden.

Belangrijk in het verhaal is dat Jennissen nog een oude vergunning heeft. Op het terrein aan de Loosbroekseweg stond vroeger de mestvergister van Biospares. Die zorgde voor zoveel problemen dat de provincie het bedrijf in 2015 dichtgooide. Jennissen heeft het terrein gekocht mét die oude vergunning erop.

Snel bouwen

De ondernemer én de provincie kunnen tegen het vonnis van vrijdag nog in beroep bij de Raad van State. Het duurt dan een jaar voordat er een definitieve beslissing is. Toon Jennissen is 'verbaasd' over het vonnis. "Maar," zegt hij, "we kunnen nog goed uit de voeten met de oude vergunning. Ik wil zo spoedig mogelijk gaan bouwen."

Slachtafval

Dat zou betekenen dat er aan de Loosbroekseweg een vergister komt voor 37.000 ton mest per jaar, aangevuld met ongeveer dezelfde hoeveelheid ander materiaal. Dat kan bijvoorbeeld groenteafval zijn, slachtafval. of eten dat over de houdbaarheidsdatum is.

De oude vergister van BioSpares is nu van Jennissen. vergroot

Dat is tegen het zere been van de omwonenden. Van den Vijver: "Voor deze ondernemer moet een plaats gevonden worden waar hij goed kan ondernemen. En dat is niet hier."

Echt Brabants

Maar Jennissen is niet van plan om te verhuizen. "Je vindt niet zomaar een nieuwe plekt voor een mestverwerker. Aan de Loosbroekseweg kan het. Dus daar blijven we."

Zijn zoektocht naar een geschikte locatie is typisch Brabants. In de provincie waar een vijfde van de Nederlandse mest wordt geproduceerd, willen meer ondernemers mestverwerkingsinstallaties beginnen. Bijna overal wordt daartegen geprotesteerd en leiden zulke plannen tot lange procedures. Een week geleden vernietigde de Raad van State nog de vergunning voor een grote mestverwerker van boerenorganisatie ZLTO in Roosendaal.

Melk uit een pak

Volgens berekeningen van de provincie zijn er nog vier tot acht grote mestverwerkers nodig om het Brabantse mestoverschot weg te werken.

Brabant is vanouds een boerenprovincie. Het steekt veel boeren en andere agrarische ondernemers dat bijvoorbeeld de stikstofcrisis, stankoverlast en de verdroging tot steeds meer regels leiden. Toon Jennissen: "Melk komt niet uit een pak, vlees niet uit een plastic zakje. Het moet worden geproduceerd en dat doen we hier juist heel goed."

