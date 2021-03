Aanslag met molotovcocktail bij HEMA: daders te zien op camerabeelden

De daders van een aanslag met een molotovcocktail op de HEMA in Schijndel zijn op camerabeelden te zien. De politie besteedt maandagavond aandacht aan de zaak in Bureau Brabant.

De hulpdiensten werden op tijd gewaarschuwd, waardoor de brand snel onder controle was. De politie tast in het duister over waarom juist dit filiaal van HEMA doelwit was van een aanslag.