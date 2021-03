Agent sloeg op verdachte in met wapenstok, taakstraf en dag cel geëist

Foto: Sem van Rijssel/SQ Vision vergroot

Een agent die wordt verdacht van een poging tot doodslag op een verdachte, heeft een taakstraf en een dag cel tegen zich horen eisen. De man sloeg in januari vorig jaar hard en vaak met zijn wapenstok in op een verdachte, die zich in een politieauto had verschanst in Eindhoven.

De 52-jarige agent kwam andere collega’s te hulp in de buurt van de Hoogstraat in Eindhoven. Een verdachte was daar na een achtervolging een politieauto ingevlucht. De man was onder invloed van drugs en weigerde de wagen uit te komen. Ook pepperspray haalde niets uit.

Dertien klappen in tien seconden

De twee andere agenten probeerden de verdachte uit de wagen te trekken, toen de verdachte agent zijn wapenstok gebruikte. Hij sloeg zo’n dertien keer in tien seconden op de man in. Eerst op het onderlichaam, later ook op het bovenlichaam en een keer op het hoofd van de verdachte. De 21-jarige man liep daardoor een schedelbreuk op.

Het geweld dat de verdachte agent gebruikte is buiten proportie, vindt het Openbaar Ministerie. De wapenstok moet met één hand worden gebruikt en er mag niet mee op het hoofd worden geslagen. Maar de verdachte agent gebruikte de stok met twee handen en er belandde wél een klap op het hoofd. Daarnaast sloeg de agent heel vaak achter elkaar, zonder te kijken of de klappen al het gewenste effect hadden, zegt het OM. Die vindt dat de agent veel te ver is gegaan.

De verdachte agent is voorwaardelijk ontslagen en heeft inmiddels ander werk gekregen binnen de politie.

