Fay (8) in actie voor kinderboerderij: 'Om eten te kopen voor de diertjes'

Een inzamelpunt voor statiegeldflessen in de tuin en een heuse online veiling. Daarmee wil de 8-jarige Fay Maton uit Geertruidenberg ‘haar’ kinderboerderij De Kromme Akker te hulp schieten, nu die door de coronacrisis gesloten moet blijven.

Ze gaat het liefst zo vaak mogelijk naar de kinderboerderij, vertelt Fay. Over haar lievelingsdieren hoeft ze niet lang na te denken: “De geitjes!” Nu de kinderboerderij door de coronacrisis gesloten moet blijven, en dus zonder inkomsten zit, komt Fay in actie.

Met hulp van haar vader is er een inzamelpunt in de tuin gebouwd waar lege flessen kunnen worden ingeleverd. “We hebben al drie grote zakken vol”, vertelt Fay. “En die gaan we dan inleveren bij de Jumbo want dan krijg je er geld voor”, weet ze te vertellen. “Dat geven we aan de kinderboerderij en dan kunnen ze eten kopen voor de diertjes.”