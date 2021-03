Coronanieuws: Huidige maatregelen drie weken verlengd, avondklok naar 22.00

Rutte tijdens de persconferentie dinsdagavond. vergroot

Ook deze dinsdag houden we je via dit liveblog op de hoogte van het belangrijkste nieuws over corona in Brabant en daarbuiten.

Redactie & ANP Geschreven door

De hoofdpunten:

De huidige maatregelen worden met drie weken verlengd tot 20 april.

Het kabinet werkt aan een plan om bedrijven met geldproblemen door crisis te helpen.

De avondklok verschuift vanaf 31 maart van negen naar tien uur 's avonds.

Het negatieve reisadvies wordt verlengd tot medio mei.

Lees al het nieuws over het coronavirus op onze themapagina.

19.17 - De Jonge: vanaf 26 april één dag in de week fysiek hoger onderwijs als instelling testen

Toegangstesten en sneltesten moeten het mogelijk maken om het hoger onderwijs sneller te openen, zegt demissionair coronaminister Hugo de Jonge tijdens de persconferentie over het coronavirus op dinsdag. Als onderwijsinstellingen dat kunnen organiseren en de besmettingscijfers het toelaten, mogen ze vanaf 26 april een dag per week fysiek lesgeven aan hun studenten.

19.12 - Rutte: kabinet werkt aan plan om bedrijven met geldproblemen door crisis te helpen

Het demissionaire kabinet werkt aan een plan om bedrijven te helpen die door de coronacrisis in financiële problemen zijn geraakt, belooft Mark Rutte. Hij begrijpt dat de verlenging van de coronamaatregelen 'een enorme domper' is voor ondernemers die het water 'financieel en emotioneel' toch al aan de lippen staat.

"Ik wil vandaag een paar dingen zeggen de ondernemers en hun medewerkers, die veel teleurstellingen te verwerken krijgen", aldus Rutte. "We stoppen niet van de ene op de andere dag met de steunpakketten." Hij zei verder dat betrokken ministers werken aan een plan om bedrijven verder te helpen door de crisis heen 'en daarna een goede start te maken'.

19.08 - Op 13 april is er opnieuw een persconferentie, cijfers doorslaggevend

De huidige coronamaatregelen worden zoals verwacht verlengd tot 20 april. "Dat valt tegen", erkent demissionair minister-president Mark Rutte. 13 april worden de maatregelen opnieuw onder de loep genomen en vindt er opnieuw een persconferentie plaats om eventuele wijzigingen in het beleid te communiceren. De besmettingscijfers zullen daarbij doorslaggevend zijn, zegt Rutte

19.05 - Negatief reisadvies verlengd

Het negatieve reisadvies wordt verlengd tot medio mei. Voor de zomervakantie heeft het kabinet nog geen advies, dat volgt zo snel mogelijk. Rutte zegt goede hoop te hebben dat er tegen die tijd meer kan.

19.02 - Huidige maatregelen verlengd tot 20 april

Volgens de demissionair minister-president moet worden vastgesteld dat de besmettingscijfers de afgelopen twee weken flink omhoog zijn gegaan. Het R-getal zit duidelijk boven de 1. "Dat is de zorgelijke realiteit, daarom kunnen we op dit moment geen maatregelen loslaten", zegt Rutte. De huidige maatregelen worden met drie weken verlengd, al verschuift de avondklok vanaf 31 maart van negen naar tien uur 's avonds.

19.00 - De persconferentie is begonnen

Vermoedelijk worden er weinig versoepelingen aangekondigd. De avondklok verschuift vanaf 31 maart van negen naar tien uur 's avonds, meldden media dinsdag.

18.45 - Persconferentie begint spoedig

Over een kwartier begint de persconferentie van het kabinet over de coronamaatregelen.

17.58 - 'EU eist leeuwendeel coronavaccins op uit Leidse fabriek'

De Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk touwtrekken over de coronavaccins van AstraZeneca uit een Leidse fabriek. Het leeuwendeel daarvan moet naar de EU gaan, houdt Brussel volgens ingewijden vol. De Europese Commissie wil haar greep op de export van vaccins versterken omdat de haperende aanvoer het inenten ophoudt.

Uitvoer kan nu al worden tegengehouden als de fabrikant de EU nog vaccins schuldig is. Maar de commissie wil vaccins bijvoorbeeld ook kunnen vasthouden als het ontvangende land al veel verder op streek is met zijn vaccinatiecampagne, kondigde zij vorige week aan. Daarbij noemde zij uitdrukkelijk het Verenigd Koninkrijk, dat een flinke voorsprong heeft op de EU en miljoenen vaccins uit de EU heeft geïmporteerd.

17.03 - Coronabesmettingen bij verkiezingsmedewerkers, maar niet in Brabant

In twee gemeenten zijn in totaal acht verkiezingsmedewerkers positief getest op het coronavirus, meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het gaat voor zover bekend om drie stembureauleden in de gemeente Bronckhorst (Gelderland) en vijf gemeenteambtenaren die tijdens verkiezingen werkten op het stadhuis in de gemeente Zoetermeer.

De drie stembureauleden in Bronckhorst kregen hun positieve uitslag afgelopen weekend, zegt een woordvoerster van de gemeente. Zij zaten alle drie op een ander stembureau. De GGD geeft aan dat risicos voor de kiezers nagenoeg nihil zijn, door de getroffen coronamaatregelen: de stembureauleden droegen handschoenen en mondkapjes. Ook waren kuchschermen aanwezig en werd de anderhalve meter in de gaten gehouden.

In Zoetermeer zijn tot nu toe vijf besmettingen vastgesteld. Volgens een woordvoerster gaat het om gemeentemedewerkers die zich 'achter de schermen bezighielden met de verkiezingen'. Zij waren aanwezig in het stadhuis, waar ook een stembureau was opgezet. Alle vrijwilligers die betrokken waren bij de verkiezingen zijn geïnformeerd.

16.53 - Minder mensen gevaccineerd door prikpauze AstraZeneca

Doordat Nederland tijdelijk was gestopt met het coronavaccin van AstraZeneca, zijn de afgelopen week minder mensen gevaccineerd dan in de weken ervoor. Bijna 98.000 mensen kregen vorige week hun eerste inenting, terwijl dat in de weken ervoor rond de 200.000 lag. Het aantal herhaalprikken steeg wel. Meer dan 110.000 mensen hebben in de afgelopen week een tweede dosis gekregen, tegen ongeveer 80.000 per week in de twee weken ervoor.

Deze mensen kregen andere vaccins. De mensen die AstraZeneca toegediend hebben gekregen, zijn pas over een paar maanden aan de beurt voor de tweede prik. In totaal zijn nu net geen 1,5 miljoen mensen ingeÙnt. Van hen hebben iets meer dan 600.000 ook een tweede prik gekregen, waarmee ze in elk geval voorlopig beschermd zouden moeten zijn tegen het coronavirus. De inenting met AstraZeneca wordt deze week hervat.

16.22 - ‘Belgen mogen vanaf 19 april weer naar het buitenland reizen’

Sinds begin dit jaar hebben de Belgen de regels om naar België te reizen flink aangescherpt, uiteraard om zo het coronavirus buiten de deur te houden. Het lijkt er nu op dat Belgen vanaf 19 april weer naar het buitenland mogen reizen. De naderende versoepeling van de maatregel werd maandag gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

16.07 - Telegraaf: 'Hoger onderwijs over vijf weken open'

Het hoger onderwijs gaat over vijf weken weer open. Dat bevestigen bronnen bij het kabinet, meldt de Telegraaf. Het zou gaan om beperkte heropening van het hbo en de universiteiten met eerst een dag fysiek onderwijs in de week. Dat moet gepaard gaan met een sterke uitbreiding van de snel- en thuistesten.

Studenten in het hbo en aan de universiteiten volgen al vanaf half december alleen onlineles. Maar waar de lagere scholen begin februari werden heropend en middelbare scholieren en mboers vanaf 8 maart weer halve dagen klassikaal les konden volgen, moest het hoger onderwijs wachten.

16.05 - Vaccinatietempo gaat deze week met 150.000 omhoog

Deze week worden er ruim 400.000 coronavaccinaties gezet, meldt het ministerie van Volksgezondheid. Dat zijn er 150.000 meer dan afgelopen week. Volgende week worden er ruim 500.000 vaccins toegediend. De vaccinatiesnelheid gaat deze weken omhoog om de achterstanden na de stop met het AstraZeneca-vaccin in te halen.

"We stopten met AstraZeneca, maar kregen wel leveringen", aldus een woordvoerder van het ministerie. "Die opgebouwde voorraad gaan we weg prikken." Door de snelheid de komende weken op te voeren, blijft de vaccinatiecampagne op schema, zegt hij. Demissionair coronaminister Hugo de Jonge zei dinsdag dat het vaccinatietempo alleen wordt afgeremd door de hoeveelheid vaccins die wordt geleverd.

Hij zegt dat de voorraden zo klein mogelijk als verantwoord blijven en dat de rest zo snel mogelijk wordt geprikt.

15.48 - Aantal nieuwe coronagevallen gedaald afgelopen etmaal

Het aantal nieuwe coronagevallen is afgelopen etmaal voor de tweede dag op rij gedaald. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) telde tussen maandagochtend en dinsdagochtend 5636 positieve tests, 682 minder dan een dag eerder. Ook vergeleken met het gemiddelde van de afgelopen zeven dagen is het aantal nieuwe besmettingen lager. In de afgelopen week registreerde het RIVM gemiddeld 6572 besmettingen per etmaal.

Op maandagen en dinsdagen ligt het aantal nieuwe gevallen vaak onder het weekgemiddelde, doordat minder mensen zich in de weekeindes laten testen. In de loop van de week komt het aantal nieuwe gevallen boven dat gemiddelde uit. Het aantal sterfgevallen door corona steeg het afgelopen etmaal met 49.

Dat wil niet zeggen dat al deze mensen in de afgelopen 24 uur zijn overleden. Als een coronapatiënt overlijdt, wordt dit soms pas na een tijdje doorgegeven. Maandag werden 15 overlijdens geregistreerd.

15.31 - Afgelopen week meer dan 46.000 positieve coronatests in heel Nederland

In de afgelopen week, tot en met dinsdag, zijn er 46.005 mensen positief op corona getest. Dat is 16 procent meer dan de week ervoor, zo meldt het RIVM. Het reproductiegetal, dat de mate van besmettingen aangeeft, is verder gestegen, van 1,06 op 1 maart naar 1,11 op 8 maart.

Het aantal mensen dat met corona in het ziekenhuis of op de intensive care ligt, stijgt eveneens. In de afgelopen week belandden 1441 mensen met corona in het ziekenhuis, dat waren 114 opnames meer dan de week ervoor. Op de intensive cares werden 313 mensen opgenomen, 39 opnames meer dan in de week ervoor.

15.19 - 7220 besmettingen in Brabant afgelopen week

In de afgelopen week zijn 7220 mensen in Brabant besmet geraakt met het coronavirus. Een week eerder waren dat er nog 6250. In heel Nederland zijn afgelopen week meer dan 46.000 mensen positief getest. Dat is een stijging van zestien procent ten opzichte van een week eerder.

De afgelopen 24 uur zijn er in Brabant 869 nieuwe besmettingen bijgekomen. Een dag eerder stond de teller op 972.

Wachten op privacy instellingen...

15.01 - 'Hoger onderwijs ook zonder sneltesten veilig open'

een gebrek aan coronasneltesten is geen goede reden om nog langer te wachten met het toestaan van fysieke lessen op hogescholen en universiteiten. Dat vindt de Landelijke Studentenvakbond (LSVb).

"Het hoger onderwijs kan echt weer open op een veilige manier", vindt voorzitter Lyle Muns. "Wij zijn helemaal voor het gebruik van sneltesten, maar het kan ook zonder. Dat hebben hbo's en universiteiten vorig najaar al laten zien. Toen zijn in de sector ook geen brandhaarden ontstaan."

14.26 - Aanvullende informatie AstraZeneca na kritiek

AstraZeneca heeft toegezegd binnen 48 uur aanvullende informatie vrij te geven over een groot onderzoek naar het coronavaccin van het bedrijf. Amerikaanse experts hadden geklaagd dat de farmaceut mogelijk verouderde informatie heeft gepubliceerd.

AstraZeneca had maandag de uitkomst bekendgemaakt van een grote studie met tienduizenden vrijwilligers. Volgens de data in dat onderzoek is het coronavaccin voor 79 procent effectief bij het voorkomen van ziekte. Ook zouden er geen aanwijzingen zijn dat sprake is van een verhoogd risico op bloedstollingen.

De deskundigen die toezicht hielden op het onderzoek, waren niet te spreken over die bekendmaking. Ze vreesden dat de informatie in het persbericht mogelijk "een beetje misleidend" was en tikten AstraZeneca op de vingers.

14.18 - Aantal coronapatiënten licht gestegen

Het aantal opgenomen coronapatiënten is met vijf gestegen naar 2198, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Dat is het hoogste niveau sinds begin februari.

Verpleegafdelingen behandelen momenteel 1575 mensen vanwege Covid-19. Dat zijn er twintig meer dan op maandag. Sinds zaterdag is het totaalaantal patiënten op die vleugels met 130 gestegen.

Het aantal coronapatiënten op de intensive cares daalde wel iets, van 638 naar 623. Het is wel de vierde dag op rij dat het aantal ic-patiënten boven de 600 uitkomt. Daarvoor ging het ongeveer twee weken lang heen en weer tussen de 550 en 600, en de maand daarvoor schommelde het aantal tussen de 500 en 550.

14.03 - Studenten pas eind april weer fysiek les

Studenten kunnen waarschijnlijk op korte termijn toch nog niet fysiek les volgen. Universiteiten en hogescholen mogen naar verwachting pas eind april weer openen. Dat zegt demissionair minister Ingrid van Engelshoven van Hoger Onderwijs. "Veel eerder dan dat hebben we niet de capaciteit in orde. Dit is echt zo snel als het kan", zegt de bewindsvrouw.

Voordat studenten weer op locatie les kunnen krijgen, moeten er namelijk genoeg snel- en zelftesten zijn. Op dit moment worden hier proeven mee gedraaid. "Waar ik wel hoopvol op ben, is dat we de pilot sneltesten die we hebben opschalen en verbreden." Eind april moeten er naast de sneltesten ook voldoende testen zijn die studenten thuis zelf kunnen afnemen.

14.01 - Grote zwellingen na vaccinaties

Mensen die gevaccineerd zijn met het coronavaccin van Pfizer/BioNTech kunnen een grote zwelling op de prikplek krijgen. De zwelling is mogelijk pijnlijk en kan zich uitbreiden tot over de schouder of elleboog. Dat meldt Bijwerkingencentrum Lareb. De klachten ontstonden gemiddeld een tot twee dagen na de vaccinatie.

Het centrum ontving tot en met half februari tachtig van dit soort meldingen. "Er is meestal geen sprake van een infectie of een allergische reactie. Behandeling is niet nodig. De klachten verdwijnen vanzelf, meestal binnen vier tot vijf dagen. Koelen kan helpen om de pijn en zwelling te verminderen", zegt Lareb.

13.53 - Brabantse ziekenhuiscijfers

In de Brabantse ziekenhuizen waren dinsdagochtend 335 coronapatiënten opgenomen, tien meer dan maandag. Dit maakte het ROAZ maandagochtend bekend. De voorbije 24 uur zijn 53 nieuwe coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen opgenomen. Daar staat tegenover dat veertig coronapatiënten uit het ziekenhuis zijn ontslagen. Zeven coronapatiënten werden het voorbije etmaal overgeplaatst en vijf coronapatiënten overleden de afgelopen 24 uur.

13.46 - 'Avondklok hoeft niet te veranderen voor ramadan'

De ramadan moet geen argument zijn bij het veranderen van de avondklok. Dat zegt de Blauwe Moskee in Amsterdam. "Met alle liefde die wij voor de ramadan voelen, we beseffen dat het nu maar over een ding moet gaan, en dat is de bestrijding van het coronavirus. Daar moeten kabinetsbesluiten uit voortvloeien", laat het islamitische gebedshuis weten.

De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb liet eerder weten dat hij zich zorgen maakte over de ramadan, waarbij het de gewoonte is dat familieleden elkaar 's avonds opzoeken.

13.42 - Avondklok verschuift vanaf 31 maart

Vanaf 31 maart mogen we in principe 's avonds tot een uurtje later over straat. De verschuiving van de avondklok van 21.00 uur naar 22.00 uur gaat naar alle waarschijnlijkheid vanaf die dag in. Het kabinet zal dat dinsdagavond bekendmaken. De burgemeesters die veiligheidsregio's voorzitten, deden maandag al zo'n voorstel.

Het wordt steeds later licht en mensen willen in de lente graag avonden buiten doorbrengen. Dus wordt het handhaven om 21.00 uur anders moeilijker, is de gedachte achter het voorstel. Komende zondag gaat de zomertijd in en blijft het een uur langer donker in de ochtend en een uur langer licht in de avond. De eindtijd van de avondklok blijft wel staan op 04.30 uur.

13.31 - Supermarkten langer open door latere avondklok

Supermarkten blijven waarschijnlijk langer open als het kabinet besluit de avondklok te verschuiven van negen naar tien uur 's avonds. Volgens koepelorganisatie CBL zullen de latere openingstijden ook bijdragen aan het voorkomen van de verdere verspreiding van het coronavirus.

Later op dinsdag beslist het kabinet over het voorstel van de burgemeesters van het Veiligheidsberaad voor een latere avondklok. In Den Haag werd dit een "serieuze optie" genoemd.

12.53 - 'België moet weer in lockdown'

België moet weer in lockdown om het rap om zich heen grijpende coronavirus weer te beteugelen, vinden deskundigen. Ze wijzen erop dat het land er sinds de tweede golf in oktober niet zo beroerd voor stond. Sinds België de golf van oktober wist te bedwingen, ook al was dat ternauwernood, is het aantal besmettingen betrekkelijk stabiel. "Maar de cijfers zijn nu van dezelfde orde als die we gezien hebben bij de start van de tweede golf", zegt viroloog Steven Van Gucht van het Crisiscentrum. In heel 2021 was er geen dag dat zoveel mensen met Covid-19 in het ziekenhuis belandden als afgelopen zaterdag."

12.44 - Ook fans bij wedstrijd Oranje in Gibraltar

Bij de uitwedstrijd van het Nederlands elftal tegen Gibraltar in de WK-kwalificatie zijn volgende week dinsdag zeshonderd toeschouwers welkom in het Victoria Stadium. Het duel is door de plaatselijke autoriteiten aangemerkt als proef om te kijken hoe er weer fans naar sportwedstrijden kunnen.

Nederland voetbalt zaterdag tegen Letland ook voor publiek in de Johan Cruijff ArenA. Het duel van Oranje is toegevoegd aan de reeks Fieldlab-evenementen, waarbij wordt getest hoe bijeenkomsten met veel publiek kunnen worden gehouden in coronatijd. Er mogen 5000 fans naar binnen.

12.33 - Geen versnelling vaccinaties als avondklok verschuift

Als de avondklok een uur op zou schuiven, betekent dat niet dat er meer gevaccineerd wordt op een dag. Dat zeggen de GGD GHOR Nederland en de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV). Beide organisaties zijn niet van plan 's avonds meer prikafspraken in te plannen. "Met een uur langer prikken kunnen we niet meer mensen vaccineren. Daarvoor zijn er namelijk niet genoeg vaccins beschikbaar", vertelt een woordvoerder van de GGD GHOR. "Onze capaciteit is nu voldoende om alles overdag te doen."

Ook de huisartsen gaan hun vaccinatietempo niet opschroeven bij een verschuiving van de avondklok. Huisartsen vaccineren doordeweeks vanaf 17.00 uur, na het einde van hun praktijkdag. Op zaterdag prikken zij juist overdag. "We hebben tot nu toe geen enkel probleem om alle prikafspraken op die tijden weg te werken. We hebben geen extra uur nodig."

12.12 - Slob hoopt dat scholen kunnen openblijven

Demissionair onderwijsminister Arie Slob hoopt dat de basis- en middelbare scholen open kunnen blijven. Vooralsnog kan dat nog, maar het aantal besmettingen loopt ook onder kinderen op. "Fingers crossed", zegt Slob dinsdag. Dat de besmettingscijfers onder kinderen van 0 tot 12 jaar toenemen, komt volgens Slob ook omdat er nu meer getest wordt.

Slob prijst de scholen die nu met maatregelen weer lesgeven. Ook is het aantal besmettingen onder kinderen in absolute aantallen nog relatief laag. Wel houdt hij een slag om de arm: "Je weet natuurlijk nooit wat er gaat gebeuren."

12.05 - Bijna 90.000 horecamedewerkers verlaat de sector

Een op de vijf werknemers in de horeca heeft sinds het begin van de coronacrisis de sector verlaten. Dat meldt vakbond FNV op basis van cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het gaat om bijna 90.000 medewerkers die iets anders zijn gaan doen tussen januari 2020 en afgelopen december. Veruit de meesten zijn sinds september uitgestroomd. Velen die graag in de horeca hadden willen blijven werken, hebben toch voor een vertrek gekozen vanwege het gebrek aan zekerheid.

11.26 - Mogelijk toch publiek bij Songfestival

De organisatie van het Eurovisiesongfestival sluit een evenement met publiek in Rotterdam Ahoy nog niet uit. Dat terwijl de coronamaatregelen waarschijnlijk worden verlengd, wat betekent dat een grootschalig evenement met veel bezoekers niet mag. "Het Eurovisiesongfestival gaat in de tweede helft van mei door, met in de basis in ieder geval drie tv-shows en mogelijk aangepaste activiteiten in de stad", aldus een woordvoerder van het Songfestival.

De organisatie hoopt in de komende weken meer bekend te kunnen maken over de planning voor het Songfestival, dat van 18 tot en met 22 mei moet plaatsvinden.

10.14 - Moeders voelen meer werkdruk dan vaders

Moeders voelen een hogere werkdruk door de coronacrisis dan vaders. Uit onderzoek blijkt dat 42 procent van de ondervraagde moeders in november een hogere werkdruk voelde dan voor de coronacrisis. Bij vaders was dit 31 procent. Vooral ouders met een cruciaal beroep zeggen meer werkdruk te ervaren: 47 procent gaf dat aan. Ouders met een niet-cruciaal beroep hadden in 28 procent van de gevallen meer werkdruk.

8.40 - Maker Delfts blauw ziet omzet dalen door wegblijven toeristen

De maker van Delfts blauw-porselein heeft last van het wegblijven van toeristen door de coronacrisis. De onderneming zag de omzet vorig jaar met 45 procent dalen. Vanaf maart 2020 zijn de inkomsten uit toeristische activiteiten vrijwel stil komen te staan door de pandemie. Dat zorgde er mede voor dat het jaar werd afgesloten met een verlies. Volgens topman Henk Schouten is het verlies beperkt gebleven door onder meer de inkomsten uit vastgoedbeleggingen en steunmaatregelen vanuit de overheid.

7.43 - Hornbach heeft last van coronamaatregelen

Bouwmarktketen Hornbach heeft in Nederland veel last gehad van de lockdown. Dat de winkels op 15 december dicht moesten, drukte de omzet in het laatste kwartaal van het boekjaar. Daarmee werden de goede prestaties van de eerste drie kwartalen tenietgedaan volgens algemeen directer Evert de Goede. De Nederlandse vestigingen waren in het laatste kwartaal van het boekjaar, dat liep tot en met februari, twee van de twaalf weken geopend. De resultaten bij de bouwmarkten in andere Europese landen liepen minder achter dan in Nederland.

7.15 - Consumptie in januari zeldzaam mager

De consumptie in Nederland toonde in januari de op een na sterkste krimp ooit gemeten. Alleen bij de eerste lockdown, in april vorig jaar, was de afname van de consumptie door huishoudens groter, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Er werd in de eerste maand van dit jaar 13,5 procent minder uitgegeven dan in januari vorig jaar. De sterke terugval komt voor een groot deel doordat alle niet-essentiële winkels waren gesloten vanwege de coronamaatregelen. Winkeliers in de non-foodsector hadden in januari daardoor te maken met de sterkste neergang van hun verkopen in zeker zestien jaar, kwam eerder al naar voren uit cijfers van het statistiekbureau.

Consumenten gaven veel minder uit aan kleding, woninginrichtingsartikelen, elektrische apparatuur en vervoermiddelen dan een jaar eerder, voor het begin van de coronacrisis. Maar ook het geld voor een bezoek aan de kapper, horeca, sport- of cultuuractiviteiten bleef in de portemonnee. Aan eten en genotsmiddelen werd over de gehele linie wel bijna 8 procent meer uitgegeven. Dit is de grootste groei na de hamsterwoede in de supermarkten van april vorig jaar. Ook voor overige goederen, zoals gas en elektriciteit, ging de consumptie wat omhoog. Er werd weliswaar minder getankt, maar Nederlanders verstookten meer aardgas doordat het in januari dit jaar kouder was dan in de eerste maand van 2020.

7.00 - Action vaart wel bij coronacrisis

Koopjesketen Action is de coronacrisis vrijwel ongeschonden doorgekomen, ondanks winkelsluitingen en de afwezigheid van een webwinkel. Zodra de pandemie achter de rug is, laat de discounter zijn eigenaren meedelen in deze goede prestaties. Voor hen ligt een dividend van mogelijk meer dan 1 miljard euro in het verschiet. Dit meldt Het Financieele Dagblad op basis van een toelichting op de jaarcijfers van Action door de Britse grootaandeelhouder 3i en eigen berekeningen. De jaarcijfers laten zien dat Action de coronacrisis goed is doorgekomen. De jaaromzet groeide met bijna 9 procent naar 5,6 miljard euro. De koopjesketen heeft nu 525 miljoen euro cash op zijn balans staan.

6.50 - 'Schrijnende gevallen dreigen'

Ondernemers die niemand hebben ontslagen, moeten in een aantal gevallen alle staatssteun terugbetalen. Dat meldt de NOS op basis van ambtelijke stukken die de omroep heeft opgevraagd. Uit de stukken blijkt dat ambtenaren al hadden gewaarschuwd dat de NOW-regeling sommige ondernemers onterecht zou benadelen. "Het UWV heeft het signaal afgegeven dat tot hoge (onverwachte) terugvorderingen en daarmee schrijnende gevallen zal leiden", schrijven de ambtenaren in een intern stuk. "Schrijnende gevallen zijn in deze werkgevers die zonder eigen toedoen een sterk verminderde loonsom hebben door bijvoorbeeld pensionering of contractopzegging door werknemers."

Dat ondernemers moeten terugbetalen heeft te maken met de opzet van de NOW-regeling. Die is bedoeld om mensen zoveel mogelijk aan het werk te houden. Om te bepalen of dat daadwerkelijk is gebeurd, kijkt het UWV naar hoeveel loon er per maand tijdens de lockdown is betaald. Dat bedrag wordt vergeleken met het loon van januari 2020. Voor iedere euro dat er minder loon is betaald, gaat er 90 cent van de steun af.

5.30 - Terrassen in horeca krijgen meer ruimte

Meer dan tweehonderd gemeenten hebben aan hun lokale horeca toegezegd dat de terrassen, als die eenmaal open mogen, meer ruimte krijgen. Dit blijkt uit een lijst van 225 gemeenten die Koninklijke Horeca Nederland (KHN) op verzoek van NU.nl heeft opgesteld. Ongeveer een vijfde van de horecaondernemers is geholpen met een ruimer terras.

"Met een dubbel zo groot terras, kun je met afstand houden tot eenzelfde aantal bezoekers komen", rekent KHN-voorzitter Robèr Willemsen voor. Nederland telt 352 gemeenten. Toen de horeca vorig jaar op 1 juni (achteraf gezien tijdelijk) weer open mocht, werden de grotere terrassen bedacht. De hoop dat er tijdens het paasweekend geserveerd zou kunnen worden, lijkt alweer vervlogen.

4.30 - Rolverdeling in huishouden weer 'ouderwets'

Vaders nemen minder zorgtaken op zich dan aan het begin van de lockdown. De taakverdeling is inmiddels weer even ongelijk als voor de coronacrisis. Dat is de uitkomst van langlopend onderzoek van drie universiteiten, meldt de Volkskrant.

Even leek het erop dat de coronacrisis een kleine revolutie zou ontketenen aan de Nederlandse keukentafels. Door de oververtegenwoordiging van vrouwen in zogeheten 'cruciale beroepen', zoals die in de zorg, ging een derde van de vaders meer zorgtaken op zich nemen. Daarmee nam het aantal huishoudens waarin de zorg eerlijk werd verdeeld toe van 33 procent voor de eerste lockdown naar bijna 40 procent in juni en september. Maar het is van korte duur geweest.

4.00 - Gemiddeld bijna 6800 nieuwe gevallen

Het aantal nieuwe coronagevallen blijft fors oplopen. In de afgelopen week zijn waarschijnlijk ongeveer 47.000 positieve tests gemeld. Dat is ongeveer 20 procent meer dan in de week ervoor. Het zou het hoogste weekcijfer sinds begin januari zijn.

Het RijksInstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) komt dinsdag met het exacte aantal. Vorige week meldde het instituut dat het in een week tijd 39.527 nieuwe gevallen had geregistreerd. Dat was bijna een kwart meer dan de week ervoor. Gemiddeld kwam het neer op 5647 meldingen per dag, dat aantal stijgt naar 6736 per dag.

3.45 - 'Persconferentie met weinig goed nieuws'

Het demissionaire kabinet zal dinsdagavond op een persconferentie van premier Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jonge vrijwel geen nieuwe versoepelingen aankondigen. Vermoedelijk begint de avondklok wel een uur later straks.

Het openen van de terrassen, meer ruimte voor winkels en opening van het hoger onderwijs, dit allemaal zit er voorlopig niet in, melden ingewijden. De avondklok verdwijnt evenmin. Wel zal die waarschijnlijk een uur later ingaan. Daar hebben de burgemeesters die voorzitter zijn van een veiligheidsregio, op aangedrongen. De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb maakte zich al zorgen over de ramadan, waarbij het de gewoonte is dat familieleden elkaar 's avonds opzoeken.

3.20 - Omzet exporteurs gaat stijgen

Het merendeel van de Nederlandse exporteurs verwacht dit jaar hun omzet te kunnen laten groeien nadat ze vorig jaar tijdens de coronacrisis juist met een omzetdaling te maken hadden. Dat is één van de uitkomsten van een jaarlijks onderzoek van ondernemersvereniging evofenedex en kredietverzekeraar Atradius. Gemiddeld wordt op een omzetgroei van 9 procent gerekend.

Vorig jaar nam de omzet van exporteurs met gemiddeld 5 procent af. Voordat de coronapandemie uitbrak rekende de sector nog op een groei van 8 procent, maar dat moest ze bijstellen toen de wereldhandel in eerste instantie stil kwam te liggen. Ondanks een vlot herstel, was er veel minder capaciteit voor luchtvracht en stegen de kosten voor zeevracht ook aanzienlijk.

00.00 - Ongekend hoog ziekteverzuim in zorgsector

Medewerkers in de verpleging, verzorging en thuiszorg meldden zich in het laatste kwartaal van 2020 veel ziek. Het ziekteverzuim in oktober, november en december was het hoogst sinds dit voor het eerst is gemeten in 2010. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In het vierde kwartaal meldden medewerkers in de verpleging, verzorging en thuiszorg zich 8,5 procent van de werkdagen ziek. In dezelfde periode een jaar geleden was dat nog 7 procent. Ook medewerkers in de gehandicaptenzorg meldden zich veel ziek, namelijk 7,5 procent van de werkdagen. Het CBS meldde eerder al dat het gemiddelde in de gehele zorgbranche op 6,9 procent lag, het hoogste verzuimcijfer sinds 2002. “In hoeverre de coronapandemie het ziekteverzuim heeft beïnvloed is niet onderzocht", zeggen de onderzoekers hierover.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.