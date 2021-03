Coronanieuws: terrassen worden groter, maar klanten moeten nog wachten

Foto: Ronald Sträter. vergroot

Ook deze dinsdag houden we je via dit liveblog op de hoogte van het belangrijkste nieuws over corona in Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten:

Niet alleen de consument ook de aandeelhouder profiteert van Action.

Veruit de meeste gemeenten in ons landen willen grotere terrassen toestaan, maar vanaf wanneer is de vraag.

Het kabinet geeft dinsdagavond een persconferentie met mogelijk nieuwe maatregelen.

8.40 - Maker Delfts blauw ziet omzet dalen door wegblijven toeristen

De maker van Delfts blauw-porselein heeft last van het wegblijven van toeristen door de coronacrisis. De onderneming zag de omzet vorig jaar met 45 procent dalen. Vanaf maart 2020 zijn de inkomsten uit toeristische activiteiten vrijwel stil komen te staan door de pandemie. Dat zorgde er mede voor dat het jaar werd afgesloten met een verlies. Volgens topman Henk Schouten is het verlies beperkt gebleven door onder meer de inkomsten uit vastgoedbeleggingen en steunmaatregelen vanuit de overheid.

7.43 - Hornbach heeft last van coronamaatregelen

Bouwmarktketen Hornbach heeft in Nederland veel last gehad van de lockdown. Dat de winkels op 15 december dicht moesten, drukte de omzet in het laatste kwartaal van het boekjaar. Daarmee werden de goede prestaties van de eerste drie kwartalen tenietgedaan volgens algemeen directer Evert de Goede. De Nederlandse vestigingen waren in het laatste kwartaal van het boekjaar, dat liep tot en met februari, twee van de twaalf weken geopend. De resultaten bij de bouwmarkten in andere Europese landen liepen minder achter dan in Nederland.

7.15 - Consumptie in januari zeldzaam mager

De consumptie in Nederland toonde in januari de op een na sterkste krimp ooit gemeten. Alleen bij de eerste lockdown, in april vorig jaar, was de afname van de consumptie door huishoudens groter, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Er werd in de eerste maand van dit jaar 13,5 procent minder uitgegeven dan in januari vorig jaar. De sterke terugval komt voor een groot deel doordat alle niet-essentiële winkels waren gesloten vanwege de coronamaatregelen. Winkeliers in de non-foodsector hadden in januari daardoor te maken met de sterkste neergang van hun verkopen in zeker zestien jaar, kwam eerder al naar voren uit cijfers van het statistiekbureau.

Consumenten gaven veel minder uit aan kleding, woninginrichtingsartikelen, elektrische apparatuur en vervoermiddelen dan een jaar eerder, voor het begin van de coronacrisis. Maar ook het geld voor een bezoek aan de kapper, horeca, sport- of cultuuractiviteiten bleef in de portemonnee. Aan eten en genotsmiddelen werd over de gehele linie wel bijna 8 procent meer uitgegeven. Dit is de grootste groei na de hamsterwoede in de supermarkten van april vorig jaar. Ook voor overige goederen, zoals gas en elektriciteit, ging de consumptie wat omhoog. Er werd weliswaar minder getankt, maar Nederlanders verstookten meer aardgas doordat het in januari dit jaar kouder was dan in de eerste maand van 2020.

7.00 - Action vaart wel bij coronacrisis

Koopjesketen Action is de coronacrisis vrijwel ongeschonden doorgekomen, ondanks winkelsluitingen en de afwezigheid van een webwinkel. Zodra de pandemie achter de rug is, laat de discounter zijn eigenaren meedelen in deze goede prestaties. Voor hen ligt een dividend van mogelijk meer dan 1 miljard euro in het verschiet. Dit meldt Het Financieele Dagblad op basis van een toelichting op de jaarcijfers van Action door de Britse grootaandeelhouder 3i en eigen berekeningen. De jaarcijfers laten zien dat Action de coronacrisis goed is doorgekomen. De jaaromzet groeide met bijna 9 procent naar 5,6 miljard euro. De koopjesketen heeft nu 525 miljoen euro cash op zijn balans staan.

6.50 - 'Schrijnende gevallen dreigen'

Ondernemers die niemand hebben ontslagen, moeten in een aantal gevallen alle staatssteun terugbetalen. Dat meldt de NOS op basis van ambtelijke stukken die de omroep heeft opgevraagd. Uit de stukken blijkt dat ambtenaren al hadden gewaarschuwd dat de NOW-regeling sommige ondernemers onterecht zou benadelen. "Het UWV heeft het signaal afgegeven dat tot hoge (onverwachte) terugvorderingen en daarmee schrijnende gevallen zal leiden", schrijven de ambtenaren in een intern stuk. "Schrijnende gevallen zijn in deze werkgevers die zonder eigen toedoen een sterk verminderde loonsom hebben door bijvoorbeeld pensionering of contractopzegging door werknemers."

Dat ondernemers moeten terugbetalen heeft te maken met de opzet van de NOW-regeling. Die is bedoeld om mensen zoveel mogelijk aan het werk te houden. Om te bepalen of dat daadwerkelijk is gebeurd, kijkt het UWV naar hoeveel loon er per maand tijdens de lockdown is betaald. Dat bedrag wordt vergeleken met het loon van januari 2020. Voor iedere euro dat er minder loon is betaald, gaat er 90 cent van de steun af.

5.30 - Terrassen in horeca krijgen meer ruimte

Meer dan tweehonderd gemeenten hebben aan hun lokale horeca toegezegd dat de terrassen, als die eenmaal open mogen, meer ruimte krijgen. Dit blijkt uit een lijst van 225 gemeenten die Koninklijke Horeca Nederland (KHN) op verzoek van NU.nl heeft opgesteld. Ongeveer een vijfde van de horecaondernemers is geholpen met een ruimer terras.

"Met een dubbel zo groot terras, kun je met afstand houden tot eenzelfde aantal bezoekers komen", rekent KHN-voorzitter Robèr Willemsen voor. Nederland telt 352 gemeenten. Toen de horeca vorig jaar op 1 juni (achteraf gezien tijdelijk) weer open mocht, werden de grotere terrassen bedacht. De hoop dat er tijdens het paasweekend geserveerd zou kunnen worden, lijkt alweer vervlogen.

4.30 - Rolverdeling in huishouden weer 'ouderwets'

Vaders nemen minder zorgtaken op zich dan aan het begin van de lockdown. De taakverdeling is inmiddels weer even ongelijk als voor de coronacrisis. Dat is de uitkomst van langlopend onderzoek van drie universiteiten, meldt de Volkskrant.

Even leek het erop dat de coronacrisis een kleine revolutie zou ontketenen aan de Nederlandse keukentafels. Door de oververtegenwoordiging van vrouwen in zogeheten 'cruciale beroepen', zoals die in de zorg, ging een derde van de vaders meer zorgtaken op zich nemen. Daarmee nam het aantal huishoudens waarin de zorg eerlijk werd verdeeld toe van 33 procent voor de eerste lockdown naar bijna 40 procent in juni en september. Maar het is van korte duur geweest.

4.00 - Gemiddeld bijna 6800 nieuwe gevallen

Het aantal nieuwe coronagevallen blijft fors oplopen. In de afgelopen week zijn waarschijnlijk ongeveer 47.000 positieve tests gemeld. Dat is ongeveer 20 procent meer dan in de week ervoor. Het zou het hoogste weekcijfer sinds begin januari zijn.

Het RijksInstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) komt dinsdag met het exacte aantal. Vorige week meldde het instituut dat het in een week tijd 39.527 nieuwe gevallen had geregistreerd. Dat was bijna een kwart meer dan de week ervoor. Gemiddeld kwam het neer op 5647 meldingen per dag, dat aantal stijgt naar 6736 per dag.

3.45 - 'Persconferentie met weinig goed nieuws'

Het demissionaire kabinet zal dinsdagavond op een persconferentie van premier Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jonge vrijwel geen nieuwe versoepelingen aankondigen. Vermoedelijk begint de avondklok wel een uur later straks.

Het openen van de terrassen, meer ruimte voor winkels en opening van het hoger onderwijs, dit allemaal zit er voorlopig niet in, melden ingewijden. De avondklok verdwijnt evenmin. Wel zal die waarschijnlijk een uur later ingaan. Daar hebben de burgemeesters die voorzitter zijn van een veiligheidsregio, op aangedrongen. De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb maakte zich al zorgen over de ramadan, waarbij het de gewoonte is dat familieleden elkaar 's avonds opzoeken.

3.20 - Omzet exporteurs gaat stijgen

Het merendeel van de Nederlandse exporteurs verwacht dit jaar hun omzet te kunnen laten groeien nadat ze vorig jaar tijdens de coronacrisis juist met een omzetdaling te maken hadden. Dat is één van de uitkomsten van een jaarlijks onderzoek van ondernemersvereniging evofenedex en kredietverzekeraar Atradius. Gemiddeld wordt op een omzetgroei van 9 procent gerekend.

Vorig jaar nam de omzet van exporteurs met gemiddeld 5 procent af. Voordat de coronapandemie uitbrak rekende de sector nog op een groei van 8 procent, maar dat moest ze bijstellen toen de wereldhandel in eerste instantie stil kwam te liggen. Ondanks een vlot herstel, was er veel minder capaciteit voor luchtvracht en stegen de kosten voor zeevracht ook aanzienlijk.

00.00 - Ongekend hoog ziekteverzuim in zorgsector

Medewerkers in de verpleging, verzorging en thuiszorg meldden zich in het laatste kwartaal van 2020 veel ziek. Het ziekteverzuim in oktober, november en december was het hoogst sinds dit voor het eerst is gemeten in 2010. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In het vierde kwartaal meldden medewerkers in de verpleging, verzorging en thuiszorg zich 8,5 procent van de werkdagen ziek. In dezelfde periode een jaar geleden was dat nog 7 procent. Ook medewerkers in de gehandicaptenzorg meldden zich veel ziek, namelijk 7,5 procent van de werkdagen. Het CBS meldde eerder al dat het gemiddelde in de gehele zorgbranche op 6,9 procent lag, het hoogste verzuimcijfer sinds 2002. “In hoeverre de coronapandemie het ziekteverzuim heeft beïnvloed is niet onderzocht", zeggen de onderzoekers hierover.

