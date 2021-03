Opnieuw snoeiharde kritiek op zorgorganisatie Altenastaete

vergroot

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft woon- en thuiszorgorganiatie Altenastaete opnieuw op de vingers getikt. Dit keer voldoet volgens de IGJ de woonvoorziening in Werkendam niet aan de normen voor goede zorg. Er zijn twijfels over de deskundigheid van het zorgpersoneel, er wordt niet veilig met medicatie omgesprongen en de verleende zorg wordt onvoldoende inzichtelijk gemaakt in dossiers.

Altenastaete moet uiterlijk op 5 september 2021 de tekortkomingen opgelost hebben.

In maart van het vorig jaar kwam de IGJ ook al met een vergelijkbare conclusie over de Altenastaete vestiging in Nieuwendijk. Nu richt de kritiek zich dus op de vestiging in Werkendam, die in november en december van het vorig jaar door de inspectie werd bezocht. Die bezoeken waren soms onverwacht, maar andere keren ook aangekondigd.

Tijdens zo’n inspectiebezoek, in november 2020, legde de IGJ de zorgverlener zelfs een zogeheten directe maatregel op. Atenastaete moest de hygiëne, infectiepreventie en het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (mondmaskers, schorten, handschoenen) onmiddellijk op orde brengen om het coronavirus tegen te houden. “Daar heeft Altenastaete aan voldaan, bleek in december”, meldt de IGJ.

De IGJ heeft Altenastaete nu een ‘aanwijzing’ opgelegd. Met zo'n ‘aanwijzing’ verplicht de inspectie de zorgaanbieder om de zorg te verbeteren, op straffe van een dwangsom. Ook kan de inspectie bestuursdwang opleggen. “Een last onder bestuursdwang betekent dat de inspectie zelf ingrijpt in een situatie”, aldus de IGJ

In een reactie aan de IGJ laat Altenastaete weten dat ze het zeer betreurt dat Altenastaete, locatie Werkendam, (nog) niet voldoet aan de kwaliteitsnormen. “De aanwijzing van de IGJ helpt Altenastaete om op korte termijn hier wel integraal aan te voldoen”, is een onderdeel van de uitgebreide reactie waarin de zorgverlener beterschap beloofd.

