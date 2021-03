Koepelgevangenis staat eindelijk te koop, maar breng dikke portemonee mee

Al jarenlang wordt erover gepraat, maar nu is het dan eindelijk zover: de voormalige koepelgevangenis in Breda staat te koop. Het iconische gebouw wordt door het Rijk van de hand gedaan. Bieders kunnen zich vanaf dinsdag inschrijven.

Voor gewone mensen is het een onbetaalbare aankoop, blijkt na een blik op de verkoopsite van het Rijksvastgoedbedrijf. Het monumentale pand uit 1886 met een oppervlakte van 37.000 vierkante meter gaat vermoedelijk voor vele miljoenen over de toonbank.

Het Rijk wilde al langer af van het complex, waar sinds 2016 geen gevangenen meer in slapen. In de tussentijd deed en doet het nog altijd dienst als bedrijfsverzamelgebouw. Zo worden er escape-rolspellen gehouden, waarbij deelnemers uit de gevangenis moeten ontsnappen.

In één keer verkocht

Het hele koepelcomplex moet in één keer openbaar worden verkocht. Voorwaarde is dat geïnteresseerden ervaring hebben met de herontwikkeling van soortgelijke projecten. Wie het pand wil kopen, wordt gevraagd ideeën aan te dragen. Als die worden goedgekeurd mogen partijen meedoen aan de biedingsfase, die in februari 2022 begint.