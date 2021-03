21 nationaliteiten bij elkaar om te basketballen in Den Bosch

Heroes-speler Stefan Wessels eerder dit seizoen in de Europa Cup vergroot

Maar liefst 21 verschillende nationaliteiten lopen op dit moment rond in Den Bosch om te basketballen. Het zijn spelers of scheidsrechters die betrokken zijn bij de Europa Cup-bubbel. Een aantal van deze mannen staat dinsdagavond op het parket, als Heroes Den Bosch voor een plek in de kwartfinale speelt tegen het Poolse BM Slam Ostrow.

Nadat Den Bosch in februari al een gedeelte van het FIBA Europe Cup-toernooi voor haar rekening nam, heeft Heroes het nu weer voor elkaar gekregen om deze week een aantal wedstrijden te organiseren. Acht Europese teams strijden in de Maaspoort voor twee plekken in de halve finale.

Heroes - Den Bosch

Ostrow – Polen

Mons – België

Prometey – Oekraïne

Iraklis – Griekenland

Anwil – Polen

Ironi Ness Zioni – Israël

Kiev – Oekraïne

Alle teams zijn op corona getest en leven afgezonderd van elkaar in verschillende hotels in Den Bosch. De ploegen reizen bijvoorbeeld in hun eigen bus en hebben hun eigen afdeling in het hotel.

Vanwege corona mag er bij de wedstrijden geen publiek aanwezig zijn. Voor het thuisspelende Heroes draagt de organisatie bij aan de goede naam. Belangrijker is nog dat het op deze manier goedkoper is dan wedstrijden spelen in het buitenland.

Heroes Den Bosch, dat dinsdag om 20u speelt tegen Ostrow, heeft naast de Nederlanders vier Amerikanen, een Kroaat en een Sloveen in de selectie.

Alles bij elkaar komen de spelers, coaches en scheidsrechters die in Den Bosch zijn uit de volgende landen:

Nederland Slovenië Zweden Oekraïne Amerika België Bosnië Griekenland Canada Portugal Israël Colombia Spanje Litouwen Tsjechië Servië Oostenrijk Frankrijk Kroatië Rusland Letland

