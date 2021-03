Vakantieparken verwachten stormloop op huisjes en kampeerplaatsen

Druk was het al bij de vakantieparken, maar door de aankomende verlening van het negatieve reisadvies voor het buitenland, verwachten vakantieparken gouden tijden. Het huidige negatieve reisadvies loopt tot half april, verwacht wordt dat het kabinet dat dinsdagavond verlengt tot het einde van de meivakantie.

Voor mensen die toe zijn aan een verre zonvakantie, is de verlening van het negatieve reisadvies flink balen. Het betekent dat we voorlopig niet buiten Nederland op vakantie kunnen. Er zijn ook mensen die er niet heel rouwig om zijn, zoals Pierre Martens van camping De Paal in Bergeijk. “De een z’n dood, is de ander z’n brood. Wij gaan zeker vol raken. We zijn voor de meivakantie nu al 90 procent volgeboekt. De vraag is of Duitsers nog hier mogen komen. Als dat niet zo is, hebben we nog meer plekken vrij.”