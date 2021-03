Protest tegen biomassacentrale Rijen die al vier jaar geen vergunning heeft

De biomassacentrale op het erf van kippenboer Smits (foto:Jan Peels). John van der Ven wil dat de biomassacentrale sluit (foto:Jan Peels). Volgende Vorige vergroot 1/2 De biomassacentrale op het erf van kippenboer Smits (foto:Jan Peels).

Kippenboer Smits in Rijen heeft al vier jaar een biomassacentrale op zijn terrein, zonder dat de vergunning daarvoor officieel is verleend. Omwonenden en natuurorganisaties protesteren hiertegen en vinden dat de centrale meteen dicht moet. Maar de gemeente Gilze en Rijen gedoogd de situatie al jaren.

Agnes van der Straaten & Jan Peels Geschreven door

In de biomassacentrale worden houtsnippers verbrand om energie op te wekken. Volgens de actievoerders zorgt dat voor te veel fijnstof in de lucht. Voorzitter John van der Ven van de Vereniging Open Landschap Rijen protesteert er al vier jaar tegen. “Al vanaf 2018 draait de centrale zonder vergunning. Er is een aantal momenten geweest dat de gemeente had kunnen handhaven, dus de centrale laten sluiten, maar dat hebben ze om een onverklaarbare reden niet gedaan.”

Compensatie is niet voldoende

Een van de redenen van de actievoerders om geen biomassacentrale te willen, is de uitstoot van vervuilende stoffen als het hout verbrand wordt. Volgens Van der Ven is het verbranden van hout om energie op te wekken maatschappelijk allang niet meer geaccepteerd. En als de kippenboer extra milieuvriendelijke stallen heeft om de uitstoot te compenseren, dan maakt dat volgens Van der Ven geen verschil: ”In een andere zaak heeft de rechtbank in Leeuwarden als gezegd dat die compensatie niet voldoende is. De gemeente heeft dus eigenlijk geen enkel juridische argument meer, om niet te handhaven bij Smits.”

Van der Ven vervolgt: “De gemeente erg goed is in het handhaven van particulieren. Als je een boom omzaagt of je bouwt iets wat niet mag, is de gemeente er als de kippen bij om te handhaven. Maar het lijkt erop dat deze mijnheer blijkbaar alles mag, en dat gaat tegen het rechtsgevoel van mensen in.”

Geen publieke biomassacentrale

In een schriftelijke verklaring laat de gemeente Gilze en Rijen weten dat het in behandeling nemen van een vergunning lang kan duren. Dat het inmiddels in Rijen al vier jaar duurt, komt volgens wethouder Aletta van der Veen omdat de landelijke stikstofrichtlijnen ondertussen zijn aangepast. Daardoor duurde het langer voordat de provincie een verklaring van geen bedenkingen kon afgeven. Ook moest er zorgvuldig met bezwaren worden omgegaan.

"In de nieuwe vergunning voor de biomassakachel staat dat het bedrijf alleen voor eigen gebruik energie mag produceren. De gemeenteraad is geen voorstander van publieke biomassacentrales in de gemeente Gilze en Rijen. Voor private installaties, zoals deze, heeft de gemeente Gilze en Rijen de landelijke geldende wet- en regelgeving toe te passen", aldus de verklaring van de gemeente, waarin staat dat de rest van de vergunningen van het bedrijf wel op orde zijn.

Pluimveebedrijf Smits in Rijen was dinsdag niet bereikbaar om een reactie te geven.

