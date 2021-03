Efteling-medewerkers aan de slag in echt bos, nu Sprookjesbos dicht blijft

Wachten op privacy instellingen... Kayra aan het werk in het Leenderbos Volgende Vorige vergroot 1/2 Efteling-medewerkers helpen een handje in de bossen nu park gesloten blijft

Normaal gesproken helpt Kayra Bijleveld (25) mensen met het instappen bij attrakties in de Efteling, maar nu staat ze met een schop zand uit te graven bij een veerooster in het Leenderbos. Zij is een van de Efteling medewerkers die voorlopig worden uitgeleend aan Staatsbosbeheer om in de natuur te komen werken.

De afgelopen maanden heeft Kayra vooral schoongemaakt in de Efteling, maar ondertussen kan je daar zo ongeveer van de vloer eten. In het pretpark is bijna niets meer te doen. En dus maken medewerkers van de Efteling zich nu op een andere manier nuttig.

Kayra heeft er zichtbaar plezier in, om in de natuur te werken. "Lekker in het zonnetje, vandaag heb ik al over een tien kilometer lang pad gewandeld om naar de bewegwijzering en de borden te kijken. Ik zie toch weer andere dingen, dan de boswachters die er iedere dag langskomen" , zegt ze, terwijl er weer een schop zand de lucht in gaat.

Ook een Sprookjesbos

Toen de Efteling aan haar personeelsleden vroeg wie er zin had om tijdelijk in de natuur te gaan werken, aarzelde Kayra geen moment. "Ik heb een groene achtergrond en iets met paarden. Bovendien is dit ook een beetje een sprookjesbos. Er is hier een Kabouterpad en er loopt een wolf rond."

