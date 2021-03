Boswachter ontdekt grote dumping drugsafval in verborgen put in de grond

Foto: Erik de Jonge vergroot

Een enorme lading drugsafval, verstopt in een put op de Brabantse Wal. Het was de ontdekking van boswachter Erik de Jonge, in zijn bosgebied. Hoe groot de schade is, is nog niet te voorspellen. Maar opmerkelijk is het zonder meer. “Dit heb ik nog nooit gezien.”

De boswachter was meegevraagd door de politie, die bezig was met een onderzoek in het bos in de buurt bij Bergen op Zoom of Woensdrecht, toen de put met drugsafval door De Jonge werd ontdekt. “Met wat rondneuzen, troffen we een gekke situatie aan”, vertelt hij. “Ik zag dat er met takken en bomen was gesleept. En de grond was nog rul. Dus daar zijn we gaan graven.”

"Dat vocht is allemaal de grond in getrokken"

Al gauw werd duidelijk wat er onder de grond lag. “We stuitten op een soort deksel. Dat hebben we opengemaakt. En daar lag een hele laag prut.” Het is drugsafval, blijkt uit een monster dat de politie nam, zegt De Jonge. En dat is verschrikkelijk slecht nieuws voor de boswachter. “Het is een hele dikke laag bezinksel”, vertelt hij. “Dus het vocht is allemaal weg. Dat is állemaal de grond in getrokken.”

Een woordvoerder van de politie bevestigt de vondst in het bos, maar kan er in het belang van het onderzoek nog niet te veel over zeggen. “Het klopt dat er drugsafval gedumpt is daar en dat het werd gevonden in een put. Ook denken we dat het er al langere tijd ligt”, zegt de woordvoerder.

Nu vindt de boswachter wel vaker drugsafval in het bos, maar zoiets als dit heeft hij nog niet eerder gezien. De Jonge: “Normaal gesproken rijden ze het bos in en dumpen vaten of jerrycans.” Die richten vaak minder schade aan. “Die worden meestal binnen een paar uur gevonden, dan is er nog niet zoveel afval de bodem ingelopen.” Dat is in dit geval wel anders, vermoedt de boswachter. “Hier is denk ik heel lang en heel veel drugsafval geloosd.”

"Nu moeten we veel geld uitgeven om andermans zooi op te ruimen."

Hij maakte een keer eerder mee dat er lang en veel drugsafval gedumpt werd in de bossen. "En daar heb ik heel slechte herinneringen aan.” Het betekent dat de bodem gesaneerd moet worden, denkt De Jonge. “Het betekent dat ik heel veel geld moet gaan besteden om andermans rotzooi op te ruimen. Dit is echt een hele dikke strop. ”

Hoe groot de schade precies is, dat moet nog worden bekeken. Woensdag verwacht de boswachter daar meer duidelijkheid over.

