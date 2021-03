Voorkeursstemmen geteld, Paul Smeulders nu echt weg uit Tweede Kamer

Paul Smeulders moet zijn Kamerzetel inleveren door voorkeursstemmen (foto: archief). vergroot

Paul Smeulders moet vertrekken uit de Tweede Kamer. Door de verkiezingsnederlaag van GroenLinks vorige week is er voor de Helmonder geen plek meer in Den Haag. Smeulders stond op plaats acht op de kieslijst en GroenLinks behaalde acht zetels, maar voorkeursstemmen gooien nu roet in het eten.

Smeulders is met voorkeursstemmen ingehaald door de nummers negen en tien, Kauthar Bouchallikht en Lisa Westerveld. Het komt voor de Helmonder niet echt als een verrassing, zei hij dinsdag in het Omroep Brabant-programma Afslag Zuid. “Kauthar en Lisa hebben een grote achterban. Dus toen vorige week duidelijk werd dat we acht zetels zouden houden, wist ik al hoe laat het was. Zo gaat het gewoon, dit is democratie.”

Vier jaar geleden, bij de Kamerverkiezingen in 2017, viel Smeulders ook al net buiten de boot. Ook toen ging Lisa Westerveld hem met voorkeursstemmen voorbij. Uiteindelijk kwam de Helmonder in 2018 in de Kamer, toen een ander GroenLinks-Kamerlid stopte.

Smeulders heeft nog een sprankje hoop dat hij alsnog in de Kamer kan komen. “Als GroenLinks in de coalitie terechtkomt en ministers zou leveren, komt er wellicht een plaats vrij. Als dat niet gebeurt, moet ik gewoon een andere baan zoeken”, zegt Smeulders.

