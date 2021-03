Corona zet streep door MXGP in Oss

Door de coronamaatregelen gaat de MXGP-motorcross in Oss op 23 mei niet door. De organisatie vindt het niet verantwoord om het door te laten gaan. "We moeten realistisch blijven en er nu alles aan doen om het virus onder controle te houden", liet organisator Ebert Dollevoet weten op de website van het evenement.

Na jaren afwezigheid stond de cross in Oss dit jaar voor het eerst weer op het programma. De afgelopen jaren werd er in Valkenswaard gereden.

De cross in Oss zou voor Jeffrey Herlings, Glenn Coldenhoff en andere topcoureurs de eerste wedstrijd van het seizoen zijn. De organisatie van de MXGP in Oss gaat wel op zoek naar een nieuwe datum dit jaar.

Het demissionaire kabinet liet onlangs weten dat er pas vanaf 1 juli mogelijk weer evenementen kunnen plaatsvinden in Nederland.

De start van het MXGP-seizoen was al uitgesteld omdat de organisator graag races wilde organiseren met publiek. De eerste wedstrijd is nu de MXGP van Rusland in Orlyonok.