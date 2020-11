Topcoureurs adviseren organisatie van eerste GP motorcross in Oss: 'Het wordt spektakel'

Organisator Dollevoet met de coureurs Coldenhoff en Van de Moosdijk in Oss (foto: Omroep Brabant). vergroot

De motorcrossers Glenn Coldenhoff (MXGP) en Roan van de Moosdijk (MX2) gaan de organisatie van de nieuwe Grand Prix motorcross helpen. De Brabantse topcoureurs zullen samen met de circuitbouwers bepalen hoe de baan er uiteindelijk uit gaat zien. De eerste GP in Oss is pas Eerste Pinksterdag, maar Coldenhoff en Van de Moosdijk namen alvast een kijkje.

Ronald Strater Geschreven door

Circuit De Witte Ruysheuvel van de motorclub in Oss is geen trainingsbaan. Er wordt slechts een paar keer per jaar en alleen met wedstrijden op gereden. Maar toch is er volop activiteit op de vroege ochtend. Een ploeg vrijwilligers is druk bezig groen te verwijderen aan de randen van het circuit. Anderen buigen zich weer over de verlichting. Met Pinksteren moet alles straks tiptop in orde zijn. "Want we verwachten dat er een hoop volk komt en die moeten alles wel goed kunnen zien", zo zegt één van de mannen.

"Het publiek kan heel dicht bij de baan komen in Oss."

Even verderop loopt directeur Ebert Dollevoet van Top Events over het circuit. Het Brabantse bedrijf organiseert voor de komende vijf jaar een Grand Prix motorcross in Oss, zo werd onlangs bekend. Dollevoet wordt geflankeerd door twee motorcoureurs, topper Glenn Coldenhoff uit Heesch en talent Roan van de Moosdijk uit Eindhoven.

Bekijk hier welk advies Glenn Coldenhoff en Roan van de Moosdijk geven voor de baan in Oss:

Wachten op privacy instellingen...

"Ik vind het super en ben echt heel erg blij dat hier de komende vijf jaar een Grand Prix is", zegt koningsklasse-rijder Glenn Coldenhoff, die nog aan het revalideren is van twee gebroken rugwervels. "Ik ben in Oss geboren, dus ik kan dit echt als een thuiscircuit beschouwen."

Ook collega-coureur Roan van de Moosdijk zit zijn vrienden en familie volgend jaar al massaal langs de kant staan in Oss. "Ik ben enthousiast", zo zegt hij. "Het publiek kan heel dicht bij de baan komen en dat zie je tegenwoordig weinig meer. Dat gaat zeker voor spektakel zorgen."

"De Grand Prix motorcross in Oss moet een dagje uit worden."

Dollevoet kan op het terrein ongeveer 15.000 toeschouwers kwijt, dus de ruimte heeft hij. Tot eerste Pinksterdag is er dus genoeg werk aan de winkel. De vrijwilligers op het circuit in Oss werken daarom gestaag door. "Het is een hele klus, maar wel een leuke klus", zo zegt er eentje die lachend vervolgt, "we zijn ook lekker van huis weg en dat is ook een hoop waard."

LEES OOK: Volgend jaar zo goed als zeker een GP motorcross in Oss

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.