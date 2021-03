Een klas in quarantaine en dan? 'Nu gaan de leerachterstanden ontstaan'

Directeur Gerard Smetsers van basisschool Het Palet vergroot

Twee keer heeft hij nu een klas naar huis moeten sturen om in quarantaine te gaan. Directeur Gerard Smetsers van basisschool Het Palet in Hapert vindt dat het nog meevalt. Toch is hij de hele dag door bezig met regelwerk door de coronamaatregelen. Hij is bang dat er nu leerachterstanden gaan ontstaan doordat er hele klassen of individuele leerlingen in thuisquarantaine moeten.

Janneke Bosch Geschreven door

Natuurlijk was er een plan bedacht voor wanneer er een klas in quarantaine moet. “Je wist van tevoren: de vraag is niet óf maar wanneer er een klas thuis moet blijven”, zegt Smetsers. Daarom hebben alle kinderen een extra tas op school. Die wordt door medewerkers gevuld met het schoolwerk en buiten op het schoolplein gezet. Op de eerste dag van thuisquarantaine kunnen leerlingen dan meteen zelf aan de slag. “En op de tweede dag is het dan meteen volle bak, alles digitaal.”

"Terwijl ik dat bericht maakte, waren de ouders al onderweg naar school."

De praktijk is weerbarstiger. Vorige week vrijdag moest er voor het eerst een groep 5 thuisblijven bij het Palet. “Maar terwijl ik ’s morgens dat bericht nog aan het maken was, waren ouders al onderweg naar school”, beschrijft Smetsers. “En dan moesten dus ook die pakketten gevuld en moesten ouders ze buiten ophalen. Maar waar laat je ze als regent?”

En niet alle ouders waren even goed te bereiken. “Sommigen hadden geen tijd. Er staat hier nog een pakket van een leerling dat gisteren niet is opgehaald. Dan rijdt iemand van ons maar langs om het te brengen.”

Ondertussen moet ook iedereen worden geïnformeerd. “Natuurlijk de klas en de ouders”, zegt Smetsers, “maar ook de andere leerkrachten, onderwijsassistenten, vakleerkrachten en begeleiders die langskomen”, somt hij op. “Soms vergeet je wel eens iemand.”

"Of het nog te doen is? Ik heb niet eens tijd om daarover na te denken."

Het is chaotisch. “Je wordt er helemaal gestoord van”, zegt Smetsers. “En niet alleen wij. Ook de ouders. Die horen van het ene op het andere moment dat hun kind niet naar school kan komen.” Zeker als dat een paar dagen duurt, zorgt dat voor problemen. “Dan krijgen ouders het thuis niet meer geregeld en krijgen we de vraag of we geen noodopvang kunnen verzorgen.”

Maar dat gaat echt niet, zegt de directeur. “Ik kan daar niemand voor vrijmaken. Ik heb vijftig medewerkers en elke dag wordt er wel iemand getest.” Want als er een medewerker ziek wordt of thuis moet blijven, zijn de problemen net zo groot: “Dan moet óf de klas naar huis, óf ik moet vervanging regelen. En er zit niemand meer in de pool, dus dat wordt intern schuiven. Het is roeien met de riemen die we hebben.” Is dat nog wel vol te houden? “Ik heb niet eens tijd om over die vraag na te denken.”

"Ik denk dat leerachterstanden nú gaan ontstaan."

Het is een schadelijke situatie, denkt Smetsers. Want ook als er geen hele klassen naar huis hoeven, zijn er ook nog regelmatig individuele leerlingen in quarantaine. Leerlingen van wie de ouders positief getest zijn bijvoorbeeld. “Leerlingen mogen pas weer naar school als ze negatief getest zijn. Dus je hebt steeds groepen die niet compleet zijn”, zegt Smetsers. En dat is slecht voor het onderwijs, betoogt hij: “Ik denk dat de leerachterstanden nú gaan ontstaan.”

