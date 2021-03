Vakantiepark Oostappen moet dwangsom van half miljoen betalen

vergroot

Oostappen Groep Vakantieparken moet een half miljoen euro betalen aan de gemeente Asten. De Raad van State heeft de gemeente gelijk gegeven in een rechtszaak, die gaat over de huisvesting van arbeidsmigranten. Eigenaar Peter Gillis geeft aan dat hij nog niet van plan is om te gaan betalen of arbeidsmigranten weg te sturen.

Het gaat om een voorlopige voorziening, de bodemprocedure loopt nog. Peter Gillis: “Voorlopig zet ik ze niet op straat. Tenzij de gemeente Asten met nieuwe dwangsommen komt. Maar zolang die niet komen en de gemeente ook nog geen gelijk krijgt in de lopende bodemprocedure, is er nog geen man overboord.”

Arbeidsmigranten

De zaak loopt al jaren en gaat over recreatiepark Prinsenmeer. Al in 2009 werden er arbeidsmigranten aangetroffen op het vakantiepark. Tien jaar later werd Gillis opgedragen om binnen twee maanden een eind te maken aan de bewoning van huisjes door arbeidsmigranten. Als dat niet zou gebeuren, zou een dwangsom worden opgelegd om te voorkomen dat Gillis aan de verhuur verdiende.

Dit had diverse rechtszaken tot gevolg, waarvan een deel nog loopt. De dwangsom is bepaald op 50.000 euro per dag, met een maximum van een half miljoen. Dat gaat echter alleen over 2019, over andere jaren kan ook een dwangsom gevraagd worden.

Verliezers

De parkeigenaar ziet de gemeente niet als winnaar, nu die gelijk krijgt van de Raad van State. “Er zijn drie verliezers. Ik, de uitzendbureaus maar ook de gemeente. Je moet met je lokale ondernemers samenwerken vind ik. Als het tot een rechtszaak komt, heb je als gemeente ook verloren.”

Gillis is ook niet van plan de half miljoen die hij nu schuldig is zomaar te betalen. Nu de Raad van State Asten gelijk heeft gegeven, moet de gemeente een invorderingsbeschikking opleggen. Hier kan Gillis weer bezwaar tegen maken.

“Dat ga ik zeker doen”, zegt Gillis, die meent dat hij niet eerlijk behandeld wordt en dat er ‘vuile spelletjes worden gespeeld’.

Hotel

De arbeidsmigranten zouden onder meer goed zijn voor de lokale economie, meent hij. Volgens Gillis verdient hij meer medewerking. Hij botst ook al met de gemeente over plannen voor de bouw van een groot hotel op het parkeerterrein van Prinsenmeer.

De gemeente is tevreden met de uitspraak, zo zegt een woordvoerder. "De gemeente Asten is tevreden met de uitspraak en het feit dat wij wederom op alle punten in het gelijk zijn gesteld. Het college zal zich komende dinsdag buigen over de vervolgstappen op deze uitspraak."

Vakantieparkkoning Peter Gillis werd bij het grote publiek bekend door de tv-serie Massa is Kassa, waar twee seizoenen van zijn uitgezonden. Een derde seizoen is in de maak.

