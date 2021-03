Man (19) die pinde met gestolen pinpas meldt zich na Opsporing Verzocht

Beelden van de man werden vorig jaar al getoond in Bureau Brabant (foto: politie). vergroot

Een 19-jarige man heeft zich woensdagmiddag gemeld omdat hij gezocht werd voor betrokkenheid bij een overval op 18 januari vorig jaar aan de Oranjeboomstraat in Breda. Dinsdag werden beelden van hem getoond in Opsporing Verzocht waarop te zien was dat hij pinde met een gestolen bankpas.

Rebecca Seunis Geschreven door

Tijdens de overval belde een man aan bij de een huis aan de Oranjeboomstraat. Toen er werd open gedaan, trok hij de bewoonster naar buiten. Hij drong het huis binnen en daarna volgde er een worsteling met de bewoners. Hij ging er met pinpassen en telefoons vandoor. De bewoners raakten niet ernstig gewond, maar waren wel hevig geschrokken. De bewoner van het huis deed een dag later zijn verhaal tegenover Omroep Brabant.

Gestolen pas

Een dag later pinde een man met een gestolen pas bij de Albert Heijn aan de Haagdijk in Breda. De politie deelde in november 2020 al beelden van de man in Bureau Brabant.

Afgelopen dinsdag werd er opnieuw aandacht aan besteed aan de overval, dit keer in het programma Opsporing Verzocht. Een dag later heeft zich dus een 19-jarige man gemeld. Hij zit vast voor betrokkenheid bij de overval. Het is nog niet duidelijk of hij de overval ook pleegde.

LEES OOK:

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.