Moeder ziet op tv op haar werk hoe Lindsay naar de WK-finale schaatst

Kunstrijdster Lindsay van Zundert uit Etten-Leur plaatste zich woensdagochtend dankzij een prima korte kür voor de finale van het WK kunstrijden. Haar moeder Chantal keek op haar werk met collega’s naar het perfecte debuut van haar dochter. “We hebben wel even gegild.”

“Ik was eigenlijk niet van plan om te gaan kijken. Ik was te zenuwachtig, dus ging gewoon werken. Maar op het werk hadden ze de tv aangezet”, zegt Chantal Vervuren in het radioprogramma Afslag Zuid van Omroep Brabant. Ze is dolgelukkig met de doorbraak van haar 16-jarige dochter, die zich via het WK kan kwalificeren voor de Olympische Spelen in 2022.

'Lindsay vond het een eer op het WK te openen'

“Lindsay had me ’s ochtends al een berichtje gestuurd, waarin stond dat ze een goede training had gehad en er klaar voor was. Ze moest als eerste, maar was daar wel blij mee. Ze vond het een eer om het WK te openen. Ze dacht niet aan plaatsing voor de finale, ze wilde alleen een visitekaartje afgeven en laten zien wat ze kan.”

'Je weet hoe moeilijk het is'

Lindsay’s debuut in Stockholm ging echter foutloos en ze kreeg een score van 57,72. “Supergaaf, ze heeft hier zo lang voor gewerkt. Als moeder kijk je bij zo’n kür waar ze punten haalt en waar niet, ik zat echt mee te tellen. Je weet wat er mis kan gaan en hoe moeilijk het is. Het is een kwestie van seconden”, vertelt Chantal hoe ze als toeschouwer de kür heeft beleefd.

Moeder en dochter moesten uren wachten om te weten of de prestatie genoeg was voor een plek bij de beste 24, terwijl de andere kunstrijders ook goed presteerden. “Toen we hoorden dat ze erbij zat, was het echt een feestje. We hebben we even gegild.”

Vrijdag gaat Chantal zeker kijken naar de finale. “Nu is de spanning eraf.”

