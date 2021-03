Experiment in supermarkt: hoe ver kun je gaan met coronamaatregelen?

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/2 Supermarkt experimenteert met coronamaatregelen

Een verplicht winkelwagentje, strepen en stippen op de grond en afstand houden. We zijn het al een jaar lang gewend in de supermarkt. Een groep onderzoekers is nu bezig om te kijken hoe wij ons gedragen in de supermarkt en hoe ver ze kunnen gaan met maatregelen. "Allemaal om onszelf voor te bereiden op een nieuwe pandemie zodat we nooit meer in een lockdown hoeven te gaan", vertelt onderzoekster Maya van der Steenhoven.

De PLUS in Veldhoven is het toneel van het grote experiment. Bezoekers krijgen bij de ingang een ‘afstandsmeter’ omgehangen zodat precies gemeten kan worden hoe klanten zich bewegen en of ze afstand houden.

"Het belangrijkste is dat mensen het als prettig ervaren."

Elke dag worden er kleine extra maatregelen genomen. Zo is de ene dag een winkelwagentje niet verplicht en de andere dag is er eenrichtingsverkeer in de smalle gangpaden. Ook wordt er gewerkt met een stoplicht en kunnen bezoekers een beloning krijgen voor goed gedrag.

"Wij onderzoeken hoe ver we kunnen gaan om het gedrag te beïnvloeden zonder dat mensen erbij hoeven na te denken", vertelt Van der Steenhoven van het Smart Distance Lab. "Het belangrijkste is dat mensen het als prettig ervaren." Winkeleigenaar André van Reijen wil vooral aantonen dat de supermarkten veilig en verantwoord bezig zijn.

"Ik wil leren voor een volgende pandemie."

Net nu we in het staartje van de coronapandemie zitten wordt dit onderzoek gehouden. De resultaten zullen vooral gebruikt worden bij toekomstige virusuitbraken, vertelt Van der Steenhoven. "Ik wil leren voor een volgende pandemie. Zoals in Tokyo waar iedereen weet wat ze moeten doen bij een aardbeving. Wij moeten weten wat we moeten doen bij een virusuitbraak."

Daarom wordt nu nauwkeurig gemeten welke maatregelen werken en welke juist helemaal niet. "Ik wil zorgen dat we niet weer in een lockdown komen, maar dat we slim en verstandig omgaan met maatregelen." Zo willen de onderzoekers voorkomen dat de economie in Europa nog eens op slot gaat.

"We gaan geen flitskast of politieagent neerzetten."

Bezoekers van de supermarkt merken niet veel van het experiment. "Ik probeer mezelf gewoon zo goed mogelijk aan de maatregelen te houden", vertelt een vrouw. "Eenrichtingsverkeer vind ik te ver gaan, soms vergeet ik iets en dan moet ik even omkeren." En die maatregel is voor de eigenaar van de supermarkt ook spannend. "Je loopt in een supermarkt steeds weer even terug, eenrichtingsverkeer is dan ook een gekke maatregel", vertelt André van Reijen. "Hier hebben de onderzoekers lang over moeten praten met mij."

Voor de onderzoekers is het niet van belang of mensen zich aan de maatregelen houden tijdens het experiment. Ze willen zien hoe klanten omgaan met maatregelen en wat het effect is op hun gedrag. "We gaan dan ook geen flitskast of politieagent neerzetten hoor", lacht de eigenaar van de supermarkt. "We willen gewoon zien hoe klanten reageren op verplichte looprichtingen."

"Wat we hier leren gaan we toepassen in scholen, op stations en in kerken''

De resultaten van het onderzoek worden pas over een paar weken verwacht. Eerst moeten namelijk alle verzamelde data van de ‘afstandsmeters’ en het tevredenheidsonderzoek geanalyseerd worden. En met die resultaten zullen de komende tijd dan meer experimenten gehouden worden. "Wat we hier leren gaan we toepassen in bijvoorbeeld scholen, op stations en in kerken. En dan kijken we of het daar ook werkt", sluit de onderzoekster af.

