Varkensboer Arie na stalbrand: 'Bij brandlucht gaan voelsprieten omhoog'

Varkensboer Arie van Bommel uit Milheeze werd in mei 2017 slachtoffer van een brand.

Volgens de Onderzoeksraad voor Veiligheid moeten veeboeren en de overheid meer doen om stalbranden te voorkomen. Bij varkensboer Arie van Bommel uit Milheeze brak in mei 2017 een grote stalbrand uit. Hij nam diverse maatregelen om herhaling te voorkomen. Arie is sceptisch over het rapport.

Veehouders doen niet genoeg hun best om stalbranden te voorkomen, volgens het rapport. "Boeren op vrijwillige basis maatregelen laten nemen zou niet werken. Dan wegen ze de kosten en baten tegen elkaar af. Hoe groot is het risico op brand en hoe hoog zijn de investeringen”, aldus Jeroen Dijsselbloem. Hij is voorzitter van de Onderzoeksraad, dat het rapport woensdag presenteerde.

Varkensboer Arie van Bommel uit Milheeze werd in mei 2017 slachtoffer van een brand. vergroot

Er zijn gemiddeld zeventien stalbranden per jaar. Tussen 2012 en 2021 kwamen daarbij 1,3 miljoen kippen, varkens en koeien om. Het aantal branden neemt ieder jaar toe doordat er steeds meer technische installaties in de stallen hangen die brand kunnen veroorzaken.

"Bij een brandlucht gaan onze voelsprieten omhoog."

In 2017 kwamen tweehonderd biggen en twintig zeugen van boer Arie van Bommel om bij een stalbrand. Ook vier jaar later is de emotionele schade nog groot, zegt hij. “Als wij een brandlucht ruiken, gaan onmiddellijk onze voelsprieten omhoog. Dan gaan we kijken.”

Een varken van boer Arie. vergroot

De varkensboer is het oneens met de conclusies uit het rapport. “Ik denk dat boeren genoeg doen. Dit soort rapporten worden vanuit een bureau in Den Haag geschreven, maar ga eens bij een boer kijken.”

"Deze nieuwe lampen worden minder warm."

Arie toont de stallen, waar bijvoorbeeld speciale brandwerende platen zijn geïnstalleerd. “Die zorgen ervoor dat de brand niet verder kan en dus door gebrek aan zuurstof uitdooft. Verder had ik TL-lampen waarvan een deel soms niet aanging en warm werd.” Die lampen zijn allemaal vervangen, een investering van een halve ton. “Deze nieuwe lampen worden minder warm en kunnen bijna geen brand meer veroorzaken. En ik heb nu een speciale branddetectiemelder. Via de telefoon krijg ik een melding als de temperatuur vijf graden stijgt."

De Partij voor de Dieren vindt de grote stallen juist het probleem zijn. Hoe groter de stal, hoe meer technische hulpmiddelen nodig zijn. En die kunnen weer brand veroorzaken. "Het moeilijk brandveilig maken van die stallen moet extra reden zijn om te zeggen: dit willen we niet meer. We moeten niet voor grote stallen gaan, maar juist voor kleinschalige kringlooplandbouw", aldus Anne-Miep Vlasveld.

Varkensboer Arie van Bommel uit Milheeze werd in mei 2017 slachtoffer van een brand. vergroot

De stallen in Milheeze. vergroot

