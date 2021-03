Politie weet wie de man is die op een auto schoot in Oudenbosch

Foto: politie. vergroot

De politie weet wie de man is die vorige week schoten loste nadat hij plots uit een auto sprong in Oudenbosch. De politie zegt nog niet te weten waar de man is. Hij krijgt tot donderdagmiddag twaalf uur de tijd om zich te melden.

Ron Vorstermans Geschreven door

De man werd herkend op bewakingsbeelden die werden uitgezonden in Opsporing Verzocht en Bureau Brabant. De identiteit van de man is inmiddels door de politie 'geverifieerd'. Zijn beeltenis is van de website van de politie verwijderd.

Wildwesttaferelen

Het leken wel wildwesttaferelen vorige week maandag in de Molenstraat in Oudenbosch. Een auto reed een andere auto klem en daarna schoot de bijrijder op de andere auto. De schietpartij volgde op een ruzie eerder die dag.

Twee dagen later werd de 29-jarige eigenaar van de donkere auto uit Oud Gastel opgepakt voor betrokkenheid bij de schietpartij. De bestuurder van de beschoten auto meldde zichzelf vorige week op het politiebureau in Bergen op Zoom. Bij de schietpartij raakte niemand gewond.

LEES OOK:

