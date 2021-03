Wachten op privacy instellingen... Lieke is herenigd met haar overleden dwerghamster (foto: Erik Peeters). Volgende Vorige vergroot 1/2 Lieke liet haar overleden hamster Kruimeltje opzetten: 'Voor altijd bij me'

Wat te doen met je overleden kat, hond of cavia? Begraven, cremeren of naar een destructiebedrijf? Het idee dat je voorgoed afscheid moet nemen van je dierbare huisgenoot blijft pijnlijk. Steeds vaker kiezen baasjes daarom voor een knuffelbaar alternatief: ze laten hun trouwe vier- of tweevoetertjes opzetten. Zo ook Lieke (12) uit Breda. Ze wilde haar Russische dwerghamster voor geen goud missen.

Taxidermie, oftewel het opzetten van dieren, wint steeds meer aan populariteit. Niet in de laatste plaats door een recente aflevering van ‘Chateau Meiland’ waarin de Meilandjes besloten om hun hond Bommel te laten opzetten. Volgens taxidermist Mascha Castelijns uit Breda is er langer sprake van een trend.

"Het voelde als een eer om Kruimeltje op te zetten."

“De vraag neemt toe. Je merkt dat het taboe eraf is. Mensen vonden het eerder misschien raar of not done. Maar dat is niet meer zo. Mensen zien het nu als een nieuwe optie naast begraven of cremeren”, legt Mascha uit. In haar atelier wordt ze omringd door een aantal dieren die ze heeft opgezet. Vooral roofvogels maar ook een kleine vos en een huiskat kijken je aan alsof ze nog leven.

Mascha is gespecialiseerd in kleine wilde dieren maar ook dwerghamster Kruimeltje werd door haar vakkundig in de tijd bevroren. Kruimeltje was twee jaar de grote liefde van Lieke en zij is weer de beste vriendin van Mascha’s dochter. “Ik weet hoe verdrietig Lieke was toen Kruimeltje dood was gegaan. Toen ze mij vroegen om Kruimeltje op te zetten, voelde dat als een eer. Ik ga altijd respectvol om met de dieren maar nu was ik extra voorzichtig.”

"Nu is ze voor altijd bij mij."

Kruimeltje was een vriendendienst van Mascha voor Lieke. Normaal moeten baasjes die ervoor kiezen om hun dieren te laten prepareren, rekening houden met prijzen die kunnen oplopen tot een paar duizend euro. De wachttijd voor een groter dier is momenteel ongeveer een half jaar.

Volgens Mascha hebben mensen dat er graag voor over: “Want het mooie eraan is dat je niet helemaal afscheid hoeft te nemen. Je hebt nog iets tastbaars.” Dat geldt ook voor Lieke die deze week haar Kruimeltje na een paar weken voor het eerst terugzag. Heel voorzichtig aait ze in de werkruimte van Mascha het hamstertje over haar kopje: “Nu is ze voor altijd weer bij mij.”

