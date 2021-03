Man heeft moordplan voor mannen die hem bedreigden: 30 maanden cel

De rechtbank in Den Bosch (archieffoto: Karin Kamp). vergroot

Een 34-jarige man uit Eindhoven moet 2,5 jaar de cel in omdat hij een moord heeft beraamd. Hij had het volgens de rechtbank in Den Bosch op één of meer mannen gemunt. Waarschijnlijk ging het om drie mannen die hem vorig jaar met een vuurwapen bedreigden op een camping in Aalst in Gelderland.

De Eindhovenaar zei dat de bedreiging plaatsvond in mei. Op een zondag kwamen er toen een aantal auto's de camping op rijden. Gewapende en gemaskerde mannen stapten toen op hem af, maar sloegen op de vlucht toen de politie poolshoogte kwam nemen. Na een wilde achtervolging werden vijf verdachten aangehouden.

De Eindhovenaar deed aangifte, maar volgens de rechtbank is bewezen dat hij in de dagen daarna een wraakactie aan het voorbereiden was. Zo vond de politie een vuurwapen met munitie in het huis van zijn vriendin en deed de man via een versleutelde telefoon navraag voor zijn moordplan. Hij werd aangehouden toen de politie het wapen vond.

Volgens de rechtbank blijkt uit de versleutelde berichtjes dat de man op zoek was naar 'mensen en informatie' om de moorden uit te voeren. Ook noemde hij meerdere keren de namen van de drie mannen die hij ook opgaf in zijn aangifte van de bedreiging in het Gelderse Aalst.

Hij vroeg na waar de drie mannen waren en wat het kostte om hen 'te laten slapen'. Dat hij later in de rechtbank zei dat hij zijn wraakactie niet meer wilde gaan uitvoeren, geloofde de rechter niet. Wel heeft de rechtbank laten meewegen dat hij nog geen harde afspraken had gemaakt voor de afrekening.

