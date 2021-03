Schoonmaakrobot desinfecteert uitvaartcentrum tussen afscheidsbijeenkomsten

Wachten op privacy instellingen... Uitvaartbegeleider Rien Bijnen naast de desinfectierobot (foto: Jan Peels). Volgende Vorige vergroot 1/2 Robot desinfecteert uitvaartcentrum met licht

Een hypermoderne schoonmaakrobot desinfecteert tussen de afscheidsbijeenkomsten door de zalen van uitvaartcentrum Bijnen in Vught. "Het is voor het eerst dat deze robot wordt gebruikt in een uitvaartcentrum", zegt Rien Bijnen. "We besteden liever meer tijd aan de mensen die hier komen, dan aan het schoonmaken."

Rien staat te stralen naast de desinfectierobot. "Deze manier om grote ruimtes te desinfecteren gaan we in de toekomst veel vaker zien", vertelt hij. "Straks als de coronapandemie voorbij is, blijft iedereen toch alert voor virussen. Voor ons is vooral belangrijk dat we minder tijd kwijt zijn tussen de verschillende uitvaarten. Zeker het laatste jaar is het heel erg druk geweest."

"De robot weet precies waar hij rijdt en komt op alle plekken waar ook mensen komen."

Door de coronamaatregelen kost het nu veel tijd om tussen afscheidsbijeenkomsten van verschillende overledenen de ruimtes met een doekje en desinfectiemiddel te desinfecteren. Met de 'lichtrobot' gaat dat veel sneller.

De manshoge robot verspreidt een fel blauw licht. Het apparaat gaat als een robotstofzuiger door de ruimte, met dat verschil dat het niet alleen het tapijt, maar de hele ruimte desinfecteert. "De robot weet precies waar hij rijdt en komt op alle plekken waar ook mensen komen", zegt Rien trots.

"UV-C-licht doodt alle virussen en bacteriën."

"De robot straalt zogeheten UV-C-licht uit", vertelt Man Yong Toh van Ryberg, de uitvinder van het apparaat. "UV-C is licht dat normaal op aarde niet voorkomt en dat alle virussen en bacteriën doodt. Gelukkig zit er in het apparaat dat we vandaag tijdens de demonstratie zien onschadelijke blauwe tl-lampen, want UV-C-licht is ook gevaarlijk voor mensen. In de toekomst kom je deze robots bijvoorbeeld tegen in zorginstellingen, op cruiseschepen en vliegterminals."

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.