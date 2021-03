Onrust bij bewoners appartement nadat gevelplaten naar beneden vallen

vergroot

Els Hurkmans uit Best hoorde dinsdagmiddag een harde klap. Ze woont op de begane grond van het appartementencomplex Parkwachters en dacht eerst dat er buiten een botsing was. Maar tot haar verbazing bleken het gevelplaten te zijn die met donderend geraas naar beneden kwamen. Gelukkig kwamen ze op een plat dak terecht, anders hadden er ongelukken kunnen gebeuren.

Op het eerste oog is er niets mis met het moderne appartementencomplex dat in 2015 gebouwd is. Maar wie naar de achterkant van het gebouw kijkt, ziet dat de gevelplaten weg zijn. En dat is lang niet alles, zeggen bewoners. Al vanaf de oplevering zijn er problemen. Mensen hebben last van lekkages, water dat langs muren naar beneden lekt, schimmel en scheuren in de muren.

Sinds de loslatende gevelplaten durft bewoner Jan Benaars zijn balkon niet meer op. "Het is te gevaarlijk", vindt hij. Jan vindt, net als andere bewoners, dat verhuurder Wooninc in actie moet komen.

"Als wij de huur niet zouden betalen, dan is Wooninc er als de kippen bij, maar als er problemen zijn geven ze niet thuis", zeggen twee bewoners. Zo heeft Els anderhalf jaar discussie gehad over gebreken aan haar appartement. En nog steeds zitten er scheuren in de muren. De grote klacht is vooral dat het woonbedrijf geen contact opneemt met de huurders: "Wij horen niets."

Woensdag zijn er mensen van bouwbedrijf BAM naar de schade komen kijken. De gevallen gevelplaten zijn ondertussen weggehaald. Volgens woningcorporatie Wooninc is een lekkage de oorzaak van de losgeraakte gevelplaten. "We zijn aan het onderzoeken waar de lekkage vandaan komt. Er zijn verder geen losse delen geconstateerd. Alles zit goed vast en er is geen sprake van een onveilige situatie."

Over de andere problemen aan het appartementencomplex zegt Wooninc dat een aantal daarvan zijn opgelost door de aannemer. "Een aantal andere problemen moeten nog worden opgelost." Zo maken enkele bewoners zich zorgen over een voeg aan de zijkant van het gebouw. "Maar die is uitgebreid onderzocht en vormt geen enkel gevaar."

