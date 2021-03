Dit scheepswrak laten ze opzettelijk zinken om duikers blij te maken

Wachten op privacy instellingen... Dit schip wordt een nieuwe attractie voor duikers. Volgende Vorige vergroot 1/2 Dit scheepswrak wordt een nieuwe attractie voor duikers

Het is een spannend moment voor duikers in de regio Cuijk. In de Kraaijenbergse Plassen bij Beers is een scheepswrak gezonken. Nee, geen ongeluk, maar bewust zodat onderwatersporters iets moois hebben om naartoe te duiken.

Het schip uit 1937 is zevenentwintig meter lang en zes meter breed. Een sleepboot brengt het donderdag naar de juiste plek in de Kraaijenbergse Plassen. Dertig meter van de waterkant op tien meter diepte moet de boot terecht komen. Het is een spannende klus, want er kan van alles misgaan.

“Dit is al eens eerder misgegaan in Nederland”, vertelt Bob Heijl, voorzitter van Onderwaterrecreatie Cuijk. In 2011 werd een scheepswrak afgezonken in het Grevelingenmeer in Zeeland. “Dat schip is onderwater gaan zweven en kwam veel dieper op een plek terecht waar het niet thuishoort.”

De klus bij Beers wordt anders aangepakt. In het meer staan twee witte palen, waarlangs het schip moet gaan zinken. “Het lastige is dat we geen ervaring hebben”, vertelt Rob. “Gecontroleerd een schip laten zinken is voor veel mensen nieuw.”

"Je wilt spanning hebben"

Het schip moet een uniek plekje worden om naar toe te duiken. “In Nederland hebben we veel zandgronden. Heel veel plassen hebben daardoor op diepte geen leven”, zegt Rob. “Als je gaat duiken wil je toch wat vissen zien. En je wilt spanning hebben. Je kan straks helemaal door het wrak heen zwemmen. Dat maakt het juist spannend.”

Het duurt even, maar nadat er een tijd lang water in het ruim is gepompt, is daar eindelijk het moment. Het schip zink t. "Zo daar gaat ze. Dit voelt wel als een opluchting. Hopen dat ze lekker ligt."

Bob Heijl kijkt toe hoe het schip zinkt. vergroot

