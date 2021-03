Lompe inbrekers verraden zich: 'Ineens hoorde ik harde klappen'

Een ingeslagen muur van een berging. vergroot

Twee mannen die woensdagnacht inbraken in meer dan tien bergingen aan het Stedekehof in Tilburg, gingen nogal lomp te werk. Ze trapten met veel geweld verschillende deuren in. Het kabaal trok de aandacht van een van de bewoners van het appartementencomplex. "Plotseling zag ik iemand in een zwarte jas een deur intrappen", vertelt een vrouw die de inbrekers betrapte.

Lola Zopfi Geschreven door

Een andere bewoner van het appartementencomplex laat donderdag de schade aan de bergingen zien. "Kijk, hier hebben ze de deur van de ingang opengebroken." Hij wijst naar een stuk metaal dat kromgetrokken is. "Vervolgens zijn ze de gang ingegaan en hebben ze elke deur ingetrapt." De man denkt dat dit met behoorlijk wat geweld gebeurd is. "Maar ik heb geluk, er is bij mij niks waardevols gestolen."

"Ineens hoorde ik een aantal harde klappen."

Een vrouw die ook in het complex woont, hoorde het kabaal. "Ik ga altijd laat naar bed", vertelt ze. "Ineens hoorde ik een aantal harde klappen. Dat stopte steeds even en dan kwam het weer terug. Ik ben naar buiten gegaan om te kijken. Toen zag ik dat het licht in de berging aanstond."

Sommige deuren zijn doormidden gebroken. vergroot

De vrouw wist meteen dat er iets niet klopte, omdat de lampen van de berging volgens haar geen sensoren hebben. "Toen wist ik dat er iemand was die ze aangedaan had. Plotseling zag ik iemand in een zwarte jas een deur intrappen."

Bij deze deur werd de inbreker gezien. vergroot

De bewoner vermoedt dat ze de muur van haar berging hebben ingeslagen met een hamer. "De hele muur ligt eruit, daar moeten ze iets voor gebruikt hebben."

De vrouw heeft de politie gebeld. Beide mannen konden al snel worden opgepakt. De bewoners zijn inmiddels van de schrik bekomen. "Het is hier heel fijn wonen en het is altijd rustig", zegt de vrouw. Ze heeft geluk gehad. Haar fiets was meegenomen, maar de inbrekers lieten die weer achter bij de ingang van de berging. "Die konden ze gelukkig niet meer meenemen, want de politie was er snel."

Deze muur is met veel geweld ingeslagen. vergroot

Bijna alle bergingen hebben schade. vergroot

LEES OOK:

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.