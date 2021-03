Weer inbraken in Tilburgse bergingen: twee mannen opgepakt

Foto: Google Streetview vergroot

De politie heeft in de nacht van woensdag op donderdag twee mannen opgepakt die ervan worden verdacht ingebroken te hebben in meer dan tien bergingen aan het Stedekehof in Tilburg.

Rond tien over drie in de nacht kwam er bij de politie een melding binnen dat er werd ingebroken bij bergingen aan het Stedekehof. Agenten die een kijkje gingen nemen, zagen een man wegrennen. Even verderop, in de Meester Stormstraat, kon de 45-jarige man uit Tilburg worden opgepakt.

Op hetzelfde moment werd er ook een man gecontroleerd op de hoek van de Stedekestraat en het Wilhelminapark. De 39-jarige man bleek inbrekersgereedschap bij zich te hebben. Ook hij is opgepakt. Het tweetal zit nog vast.

Eerder deze week werd ook al een verdachte aangehouden voor inbraken in bergingen in Tilburg. De politie zegt een forse toename te zien van het aantal inbraken in bergingen en schuurtjes.

